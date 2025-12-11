  1. اقتصاد
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۷

تأکید وزرای راه و شهرسازی ایران و قزاقستان بر گسترش همکاری‌های دو کشور

وزیر راه و شهرسازی در دیدار با وزیر حمل‌ونقل قزاقستان، راه‌های توسعه همکاری‌های ترانزیتی، ریلی، جاده‌ای و هوایی میان دو کشور را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق که همراه رئیس‌جمهور به قزاقستان سفر کرده است، در حاشیه برنامه‌های رسمی این سفر، با نرلان سورانبایف وزیر حمل‌ونقل قزاقستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار دو طرف با تأکید بر اهمیت تقویت نقش ایران و قزاقستان در شبکه‌های ترانزیتی منطقه، راه‌های توسعه همکاری در کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب را بررسی کردند.

همچنین طرفین درباره ارتقای همکاری‌های مشترک در مراکز لجستیک از مرز چین در قزاقستان تا بنادر جنوبی ایران به‌عنوان حلقه‌های راهبردی زنجیره ترانزیت منطقه‌ای تبادل نظر کردند.

افزایش تردد کامیون‌ها در مسیر جاده‌ای میان دو کشور و رفع موانع موجود در این بخش از دیگر محورهای مذاکرات بود.

وزرای ایران و قزاقستان بر ضرورت توسعه همکاری‌های ریلی در حوزه تجارت دوجانبه و ترانزیت تأکید کردند.

در بخش حمل‌ونقل هوایی نیز امکان افزایش تعداد پروازهای مسافری میان شهرهای ایران و قزاقستان به‌منظور تسهیل سفرهای تجاری و گردشگری در این گفت‌وگو مورد بررسی قرار گرفت.

