به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴، در نشست مشترک هیاتهای عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان، با اشاره به سطح بسیار مطلوب روابط دو کشور، بهویژه در چارچوب همکاریهای منطقهای و بینالمللی، تأکید کرد: این روابط از ظرفیت چشمگیری برای توسعه، گسترش و تعمیق برخوردار است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد که نقشه راه افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور تا سقف ۳ میلیارد دلار تدوین شده و قابلیت تحقق دارد.
پزشکیان ضمن تبیین زمینههای همکاری، احداث سیلوی مشترک در بندر اکتائو و تأسیس کارخانههای بستهبندی و نگهداری مواد غذایی در قزاقستان را از محورهای مورد علاقه بخش خصوصی ایران دانست و افزود: در صورت صدور دستور برای تسهیل و تسریع روند این پروژهها، گام مؤثری در تقویت همکاریهای اقتصادی برداشته خواهد شد.
رئیس جمهور با اشاره به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در شبکه حملونقل منطقهای، ایران را بهصرفهترین و کارآمدترین مسیر ترانزیتی برای قزاقستان توصیف کرد و افزود: کریدور قزاقستان–ترکمنستان–ایران ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه همکاریهای ترانزیتی دارد و ارتقای آن به سود هر دو کشور خواهد بود.
پزشکیان همچنین محدودیتهای ناشی از ویزای ۱۴ روزه برای رانندگان بخش حملونقل را یکی از موانع همکاریهای عملیاتی دانست و اظهار امیدواری کرد که با دستور رئیسجمهور قزاقستان، این موضوع اصلاح شده و شرایط بهبود یابد.
رئیس جمهور واردات گوشت از قزاقستان را از دیگر محورهای بالقوه همکاری میان دو کشور دانست و افزود: این موضوع میتواند بستر مناسبی برای گسترش تعاملات اقتصادی دو کشور فراهم سازد.
پزشکیان در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت همکاریهای بانکی و پولی اظهار داشت: افزایش هماهنگی در حوزه مالی برای توسعه روابط اقتصادی حیاتی است.
رئیسجمهور همچنین بر اهمیت پیوندهای فرهنگی و تمدنی میان دو ملت تأکید کرد و یادآور شد که نزدیک به ۱۰ سال است که هفته فرهنگ ایران در قزاقستان برگزار نشده و احیای آن میتواند نقشی مؤثر در نزدیکی بیشتر دو جامعه ایفا کند.
رئیسجمهور قزاقستان: ایران از منظر فنی و اقتصادی، از توانمندیهای گستردهای برخوردار است
در ادامه این نشست، رئیسجمهور قزاقستان نیز با ابراز تمایل جدی کشورش برای گسترش روابط همهجانبه با جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: ایران از منظر فنی و اقتصادی، از توانمندیهای گستردهای برخوردار است و ما مشتاق همکاری با ایران در حوزههای گوناگون از جمله لجستیک، پزشکی و سایر عرصهها هستیم.
قاسم ژومارت توکایف با اشاره به ریشههای مشترک تاریخی و ارزشمند میان دو ملت، بر قابلیت همکاریهای گسترده در حوزه دریای خزر نیز تأکید کرد و افزود: ظرفیتهای موجود در چارچوب اتاق بازرگانی اوراسیا فرصتهای نوینی پیش روی دو کشور قرار میدهد.
وی تصریح کرد: آنچه امروز در روابط اقتصادی و همکاریهای دوجانبه مشاهده میشود، بسیار کمتر از سطح انتظارات و توانمندیهای واقعی دو کشور است.
رئیس جمهور قزاقستان همچنین با اشاره به اهمیت ژئواستراتژیک منطقه، تأکید کرد که قزاقستان، ایران، عراق، ارمنستان و ترکمنستان میتوانند یک خط مواصلاتی مهم، حیاتی و آیندهساز ایجاد کنند.
توکایف در پایان، از آمادگی ایران برای واگذاری ۱۵ هکتار زمین در بندرعباس بهمنظور توسعه همکاریهای مشترک استقبال کرد و این اقدام را گامی مؤثر در جهت تقویت روابط دانست.
