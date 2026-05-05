فرماندار رودبار: کارگران سربازان خط مقدم اقتصاد مقاومتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت عصر سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای کارگر و تجلیل از تلاشگران عرصه تولید با تأکید بر تحقق شعار سال، اظهار کرد: کارگران و تولیدکنندگان در خط مقدم جبهه اقتصاد مقاومتی قرار دارند و حمایت از تولید داخلی و مصرف بهینه انرژی نباید مورد کوتاهی قرار گیرد.

فرماندار رودبار با اشاره به شایعات معاندان در زمان جنگ تحمیلی اضافه کرد: بدخواهان سعی داشتند این تفکر را ترویج کنند که رهبر ما در کشور حضور ندارد، اما همگان دیدند که ایشان به همراه خانواده گرامی‌شان، بدون حضور در پناهگاه و در محل کار خود به فیض شهادت نائل آمدند که این نشان‌دهنده پیوند عمیق رهبری با امت است.

پورحضرت با بیان اینکه سربازان ما در عرصه‌های نظامی و انتظامی چنان ایثار کردند که مردم در زندگی روزمره خود احساس جنگ نداشتند، افزود: امروز باید به تمام عزیزانی که در تأمین نظم و امنیت داخلی تلاش کردند و همچنین تولیدکنندگانی که اجازه ندادند مردم در سختی‌های جنگ، خلأ تولید را احساس کنند، دست‌مریزاد گفت.

وی با تأکید بر اینکه سه ضلع مهم «اقتصاد مقاومتی»، «اتکای به توان داخلی» و «حمایت ویژه از کارگر و تولیدکننده» باید تقویت شود، خاطرنشان کرد: حمایت همه‌جانبه از واحدهای تولیدی برای عبور از چالش‌های اقتصادی ضروری است.

فرماندار رودبار در ادامه با اشاره به آسیب‌های وارده در جنگ اخیر به منابع انسانی و زیرساخت‌های اقتصادی، تصریح کرد: با توجه به اینکه بیش از ۷۵ درصد گاز مصرفی کشور در بوشهر تولید می‌شود و آسیب‌هایی در این حوزه دیده‌ایم، نیاز است همگان در بحث مدیریت مصرف انرژی همکاری لازم را داشته باشند.

گفتنی است؛ در این مراسم ضمن تجلیل از خانواده شهدای کارگر، از کارگران نمونه شرکت سیمان خزر لوشان نیز تجلیل به عمل آمد.