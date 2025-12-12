کنگره شعر بسیج «ایرانمهر» ویژه استان تهران فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین کنگره استانی شعر بسیج «ایرانمهر» ویژه استان تهران فراخوان داد.

این کنگره که امسال با همکاری محفل شعر سرو و در سه قالب «سنتی(کلاسیک)»، «سپید و نیمایی» و «ترانه و سرود» برگزار می‌شود.

محورهای عمومی این دوره «ایران با نگاهی به تاریخ، تمدن، فرهنگ، هنر، ادبیات، اخلاق و میراث مذهبی» و موضوع ویژه آن «جنگ تحمیلی آمریکا و اسراییل علیه ایران، اقتدار و وحدت ملی، شهدای اقتدار و بازدارندگی ایران اسلامی» می‌باشد.

تندیس کنگره شعر بسیج به همراه ۵٠ میلیون تومان برای نفر اول، لوح تقدیر به همراه ٣۵ میلیون تومان برای نفر دوم، لوح تقدیر به همراه ٢٠ میلیون تومان برای نفر سوم و مبلغ ١٠ میلیون تومان برای اثر شایسته تقدیر، جوایز این کنگره است.

شاعران تهرانی می‌توانند برای شرکت در این کنگره ۵ اثر از آثار خود را تا پایان آذر ۱۴۰۴ در قالب word به آیدی iranmehr_1404 در نرم افزار ایتا و بله ارسال کنند.