  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

جمع آوری ۴۵۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۵۹۵ نفر معتاد متجاهر در زاهدان

زاهدان - تعداد ۴۵۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۵۹۵ نفر معتاد متجاهر در پی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در زاهدان جمع آوری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان به خبرنگار مهر گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان زاهدان طی یک هفته اخیر اجرا شد.

سرهنگ حمید نوری افزود: مأموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۰۸ نفر سارق، ۵۹۵ نفر معتاد متجاهر، ۴۵۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۶۷ نفر خرده فروش مواد مخدر شدند.

️فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح مقدار پنج کیلو ۴۹۹ گرم انواع مواد مخدر و ۵ قبضه سلاح کشف و تعداد ۷۳ دستگاه خودرو و ۵۱ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شدند.

    • IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      چرا اینا تموم نمیشن هر چی میگیرنشون

