جمع آوری ۴۵۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۵۹۵ نفر معتاد متجاهر در زاهدان

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان به خبرنگار مهر گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان زاهدان طی یک هفته اخیر اجرا شد.

سرهنگ حمید نوری افزود: مأموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۰۸ نفر سارق، ۵۹۵ نفر معتاد متجاهر، ۴۵۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۶۷ نفر خرده فروش مواد مخدر شدند.

️فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح مقدار پنج کیلو ۴۹۹ گرم انواع مواد مخدر و ۵ قبضه سلاح کشف و تعداد ۷۳ دستگاه خودرو و ۵۱ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شدند.