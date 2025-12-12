  1. استانها
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

۸ بخش جدید درمانی و آموزشی در بیمارستان الزهرای اصفهان افتتاح شد

اصفهان -همزمان با سفر معاون آموزشی وزارت بهداشت و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ۸ بخش جدید درمانی و آموزشی با حضور استاندار اصفهان در بیمارستان الزهرای این شهر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه همزمان با سفر معاون آموزشی وزارت بهداشت و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ۸ بخش جدید درمانی و آموزشی با حضور استاندار اصفهان در بیمارستان الزهرای این شهر به بهره‌برداری رسید.

در این آئین که با حضور علی جعفریان معاون آموزشی وزارت بهداشت، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان و ایوب درویشی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری برگزار شد، بخش‌های جدید بیمارستان الزهرای اصفهان افتتاح و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

کلینیک اختلالات خواب، معاونت آموزشی، کلاس‌های درس، استرلیزاسیون مرکزی، پاویون کارکنان، مرکز MRI، بخش پیوند و ICU اعضا و ساختمان فجر از جمله بخش‌هایی است که با مشارکت خیرین سلامت و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به بهره‌برداری رسیده است.

این بخش‌ها با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی و آموزشی، افزایش ظرفیت پذیرش بیماران استان اصفهان و ارائه خدمات به بیماران استان‌های همجوار در بیمارستان الزهرا (س) راه‌اندازی شده است.

بر اساس این گزارش، بخش پیوند عضو و ICU اعضای بیمارستان الزهرای اصفهان به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص و خبرساز حوزه سلامت، از امروز با ظرفیت ۱۹ تخت، ارائه خدمات تخصصی به بیماران را آغاز کرده است.

