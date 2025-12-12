به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد روز جمعه در جشن بزرگ کوثر ولایت که به میزبانی مجمع خیران سلامت و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) به بانوان حاضر، اظهار کرد: این ایام افتخارآمیز یادآور مقام والای زن در اندیشه اسلامی و انقلابی است که مظهر کرامت انسانی، ایمان، مهربانی و عدالت به شمار میرود.
وی با تقدیر ویژه و جانانه از بانوان خیر حوزه سلامت استان، تصریح کرد: بانوان خیر اصفهان در ساخت مراکز درمانی، تجهیز بیمارستانها و حمایت از بیماران، برجستهترین چهرههای نیکوکاری هستند و این نقش کمنظیر است.
استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت عظیم بانوان اصفهانی در حوزههای مختلف، افزود: این ظرفیت نه تنها در سلامت که در گروههای ورزشی، مدرسهسازی، فرهنگ، هنر، دانش و اقتصاد مشهود است.
جمالی نژاد افزود: استان اصفهان همیشه در این عرصهها پیشرو بوده و مشارکت بانوان در آن برجسته است.
استاندار اصفهان با روایت تجربهای از افتتاح پروژهای در خمینیشهر، گفت: پروژهای که قرار بود ۲.۵ سال طول بکشد، در ۴۵ روز به سرانجام رسید. مردم با امکانات خود از لودر و پمپ گرفته تا چادر برای اقامت شهردار بالای سر پروژه همکاری کردند. این همکاری یادآور داستان حضرت یوسف (ع) است که در شرایط سخت خشکسالی، ذخیرهسازی کرد تا جامعه را نجات دهد.
وی تأکید کرد: هیچکس به تنهایی ناجی نیست؛ نه ثروتمند، نه فقیر، نه صنعتگر و نه مدیر ارشد. یک جرقه در دل کسی زده میشود، یک نفر پیشگام میشود و سپس همتایانش همراه میشوند؛ این حرکت از یک محله شروع میشود، به محلههای دیگر سرایت میکند و به برنامه خدمت و همبستگی تبدیل میشود.
جمالینژاد با بیان اینکه بلاهای مشترک نیازمند راهحلهای مشترک است، افزود: باید دیوارها را سوراخ کنیم، دست یکدیگر را بگیریم و شبکهای از امید، اعتماد و همکاری ایجاد کنیم؛ نجات در یک روزنه مشترک است.
وی افزود: امروز در بیمارستان الزهرا چنین جرقهای زده شده و میتواند اقدامی ارزشمند باشد. در کار خیر، مسابقه تنها بین ثروتمندان نیست؛ کوچکترین قطرهها رودخانه میسازند و هر شهروندی میتواند سهمی در آینده استان و کشور داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از بانوان نیکوکار و خیر فعال در حوزه سلامت استان تجلیل و از تمبر جشن بزرگ «کوثر ولایت» رونمایی شد؛ همچنین در این مراسم خیران سلامت هزینه خرید و اهدای پنج دستگاه آمبولانس و اورژانس کشور نیز پنج دستگاه آمبولانس دیگر را برعهده گرفتند.
