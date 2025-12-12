به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفریان ظهر جمعه در مراسم جشن بزرگ کوثر ولایت که به میزبانی مجمع خیران سلامت و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، با تأکید بر چالش‌های بیماری‌های غیرواگیر در استان اصفهان، اظهار کرد: خیران سلامت نیاز است توجه ویژه‌ای به حوزه‌های نیروی انسانی، خودمراقبتی، غربالگری و کنترل بیماری‌ها داشته باشند.

وی با استناد به مطالعه عوامل خطر سلامت در سال ۱۴۰۰، گفت: در استان اصفهان ۱۴ درصد افراد به دیابت ثابت مبتلا هستند که این عدد بالایی است و چالش جدی به شمار می‌رود.

مشاور عالی وزیر بهداشت افزود: همین مطالعه نشان می‌دهد ۳۴ درصد افراد در استان اصفهان به فشار خون مبتلا هستند؛ از این تعداد ۵۷ درصد تشخیص داده شدند و فقط ۴۰ درصد آنان درمان مؤثر دریافت می‌کنند و فشار خون‌شان کنترل شده است.

جعفریان با بیان اینکه پوشش غربالگری سرطان پستان در استان اصفهان تنها ۲۳ درصد است، خاطرنشان کرد: این‌ها مسائلی است که ما باید همگی با هم کمک کنیم تا به هدف برسیم؛ یعنی جایی که غربالگری باید انجام شود، غربالگری‌ها درست صورت گیرد، بیماری‌های غیرواگیر درست شناسایی شوند و درمان مؤثر انجام شود.

وی تأکید کرد: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ما در حوزه سلامت بحث نیروی انسانی است؛ اگر نیروی انسانی نتواند درست کارش را انجام دهد، زیرساخت‌ها معطل می‌ماند. چالش دیگر خودمراقبتی است؛ اینکه مردم از سلامت خود مواظبت کنند. این حوزه‌هایی است که وزارت بهداشت باید برنامه‌ریزی کند و از کمک خیرین نیز بهره ببرد.

جعفریان با اشاره به اینکه زیرساخت‌های فیزیکی شروع کار است اما مشکل بسیاری از مناطق اکنون زیرساختی نیست، گفت: البته بیمارستان‌ها حدود ۵۰ درصد نیاز به نوسازی دارند و این نیاز واقعی و جدی است اما نیازهای ما فقط زیرساختی نیست؛ بسیاری از کارها کالایی و روزمره است که باید در جریان خدمات وارد شود.

نرخ باروری در استان اصفهان کمتر از میانگین کشوری

وی در بخش دیگری از سخنانش به مسائل ملی پرداخت و اظهار کرد: مسئله جمعیت جدی است در حالی که نرخ باروری در استان اصفهان ۱.۱۹ در سال ۱۴۰۳ گزارش شده که پایین‌تر از میانگین کشوری است.

مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به اینکه شهر اصفهان یکی از شهرهای درگیر با آلودگی هواست و این پدیده سالانه تا ۵۰ هزار مرگ در کشور ایجاد می‌کند، اضافه کرد: اما خبر خوب کاهش ۹۰ درصدی مصدومان ترافیکی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل است که اصفهان جزو پنج استان برتر کشور قرار دارد.

جعفریان در بخش دیگر سخنانش، بانوان خیر استان اصفهان را ستود و گفت: حضور بانوان خیر نه تنها به خاطر خدمت و پیگیری خودشان بلکه به دلیل همراه کردن دیگران ارزشمند است.

وی با بیان اینکه به اینکه دو گروه خیر وجود دارد، ادامه داد: گروه اول کسانی هستند که فقط کمک مالی می‌کنند و گروه دوم کسانی که مسئولیت اجرایی بر عهده می‌گیرند، مانند بانوی رئیس بیمارستان الزهرای اصفهان که تمام وقت خود را صرف بازسازی بیمارستان می‌کنند.

جعفریان نقش وزارت بهداشت را تسهیلگری دانست و از همکاران خواست استانداردهای سخت دولتی را بر کارهای خیر اعمال نکنند تا فعالیت‌ها به نتیجه برسد.

وی نظام سلامت را دارای چهار هدف اصلی از جمله ایجاد دسترسی، ارتقای کیفیت، حفاظت مالی از مردم و عدالت در خدمات برشمرد و افزود: پوشش درمان فشار خون در برخی مناطق اصفهان ۹۷ درصد و در برخی ۵۲ درصد است که نشان‌دهنده بی عدالتی است.

جعفریان از خیران برای کمک به ارتقای سلامت و پیشرفت کشور قدردانی کرد و گفت: جامعه سالم پیش‌نیاز توسعه است.

کار خیر بانوان به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی دشوارتر از آقایان است

در ادامه حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور با اشاره به همزمانی مراسم با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: این روز فرصتی است برای تجلیل از زن و مادر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی. حضرت فاطمه (س) الگویی کامل از استقامت و ایثار است و زنان با تقلید از سیره ایشان، نقش مؤثری به عنوان ستون خانواده و جامعه در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی ایفا می‌کنند.

وی با قدردانی از بانوان خیّر استان اصفهان، تصریح کرد: بانوان خیّر در حوزه سلامت خدمتگزار انسان‌ها هستند و گاهی کار خیر آنان سخت‌تر از آقایان است زیرا با مسئولیت‌های خانوادگی همراه است.

شهریاری به فرمایش یکی از مراجع عظام پیش از کرونا اشاره کرد و گفت: ایشان خیران را وکلای خداوند روی زمین دانستند که به مستضعفان کمک می‌کنند. این کار خیران عملی بسیار بزرگ است.

وی افزود: مجمع خیران سلامت کشور کارهای بزرگی انجام داده است. در مجلس هفتم، رهبر معظم انقلاب تأکید کردند از ظرفیت خیران غافل نشوید. در زمان وزارت دکتر لنکرانی نیز پیگیری شد و ایشان در روز پزشک دستور راه‌اندازی مجمع را صادر کردند که محقق شد.

بانوان خیر با الگوبرداری از حضرت زهرا (س) کارهای بزرگی انجام دادند

در ادامه حسین رضازاده، مدیر مجمع خیریه‌های درمانی استان اصفهان با ارج نهادن به مقام بانوان خیر، اظهار کرد: بانوان با ورود به حوزه خیران و الگوبرداری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، کارهای بزرگی انجام داده‌اند.

وی با اشاره به بذل مال و ایثار بانوان در امور خیریه، افزود: حتی حضور آقایانی که در صحنه خیر فعال هستند، مرهون پشتیبانی و حمایت همسرانشان است؛ یعنی بانوان با حمایت خود، مردان را به صحنه کار خیر آوردند.

رضازاده تأکید کرد: این مراسم با توجه به عظمت خود و تجلیل از بانوان، بتواند فرهنگ خیر را در جامعه گسترش دهد و الگویی برای اسلام باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از بانوان نیکوکار و خیر فعال در حوزه سلامت تجلیل و از تمبر جشن بزرگ «کوثر ولایت» رونمایی شد؛ همچنین در این مراسم خیران سلامت هزینه خرید و اهدای پنج دستگاه آمبولانس و اورژانس کشور نیز پنج دستگاه آمبولانس دیگر را برعهده گرفتند.