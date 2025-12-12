نخستین نقره بوچیا قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، در ادامه سومین روز از رقابت‌های بوچیای بازی‌های پاراآسیایی جوانان- دبی، ابوالفضل داودی و میلاد محمدی به رقابت پرداختند.

داودی در کلاس BC4 در تقابل با حریف مدعی و مقتدر ژاپنی با نتیجه ۶ بر ۳ شکست خورد. او در گروه A با ژاپن، تایلند و امارات هم‌گروه است و با توجه به این که ۲ پیروزی مقابل امارات(با نتیجه ۱۰ بر یک) و تایلند(با نتیجه ۵ بر ۴ ) در کارنامه داشت با ۲ برد و ۷ امتیاز در جایگاه دوم گروه A قرار گرفت تا حریف امیرمهدی هنرمند دیگر نماینده کشورمان شود(صدرنشین گروه B) در مرحله نیمه‌نهایی شود. برنده این دیدار تمام ایرانی راهی فینال خواهد شد. به این ترتیب تاکنون مدال نقره ایران در این کلاس قطعی است.

در کلاس BC3 نیز میلاد محمدی که در گروه A با حریفانی از عربستان سعودی و امارات هم‌گروه است، امروز برابر نماینده کشور میزبان با نتیجه ۹ بر ۴ شکست خورد. محمدی روز گذشته با نتیجه قاطع ۱۲ بر یک نماینده عربستان را شکست داده بود.