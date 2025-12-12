به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شیرعلیپور ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه شهرستان سرعین با اشاره به اینکه دشمن با عملیات روانی میخواهد امید مردم را هدف بگیرد، اظهار کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری دشمن امروز با بهرهگیری از جنگ رسانهای و عملیات روانی، نه در پی درگیری نظامی، بلکه درصدد تأثیرگذاری بر دلها و ذهنها و ایجاد ترس، تردید و ناامیدی در میان مردم است.
وی با اشاره به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ» (حشر/۱۸) خاطرنشان کرد: مؤمن باید همواره مراقب اعمال خود باشد؛ همانگونه که در روایت آمده است عبور انسان باتقوا همچون گذر از سرزمینی پوشیده از خار است؛ باید مراقب باشد خارِ گناه دامن او را نگیرد.
امام جمعه شهرستان سرعین گفت: رهبر انقلاب با اشاره به فضاسازیهایی که برای ایجاد اضطراب در میان مردم انجام میشود، تصریح کردند که بعضیها ترس را تئوریزه میکنند و با القای احساس بنبست، مردم را نسبت به یکدیگر و نسبت به دستگاههای مسئول بدبین میسازند که امیرالمؤمنین (ع) نیز در نامه تاریخی خود به مالکاشتر هشدار دادهاند از انسان ترسو مشورت مگیر؛ زیرا ترسو کار تو را تباه میکند.
حجتالاسلام شیرعلیپور افزود: در منظر دینی، ایمان و تقوا سرچشمه قدرت روحی و صلابت اجتماعی معرفی شدهاند. در روایات آمده است هر کس میخواهد عزیزترین مردم باشد، تقوا پیشه کند و هر کس خواهان نیرومندترین بودن است، بر خدا توکل نماید و همچنین نقل شده است کسی که تقوای الهی پیشه کند، همواره قوی زندگی خواهد کرد.
امام جمعه شهرستان سرعین با اشاره به دیدار جمعی از ریشسفیدان و اعضای شورای اسلامی شهر با نماینده ولیفقیه در استان، به طرح دغدغهها و مسائل مردم پرداختند. در این دیدار، موضوعات مهمی همچون بهداشت و درمان، وضعیت بیمارستان و راههای رسیدن به نتیجه در این حوزهها مورد بررسی قرار گرفت که از همراهی و پیگیری همشهریان و اعضای شورای شهر قدردانی شد و مقرر گردید مرکز جدید بهداشت و سلامت در محل موقوفه مرحوم صمامی ایجاد شود.
