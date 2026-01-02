به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شیرعلیپور ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعهسرعین اظهار کرد: یکی از آثار مهم تقوا، دستیابی به بصیرت و روشنبینی است. در قرآن کریم، آیات متعددی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر نقش تقوا و پرهیز از گناه در شکلگیری بصیرت، آگاهی و قدرت تشخیص حق از باطل تأکید دارد.
امام جمعه سرعین افزود: همانگونه که بمبافکنهای رژیم صهیونیستی با بهرهگیری از تسلیحات کشتار جمعیِ آمریکا و همپیمانانش، شبانهروز بر سر مردم مظلوم غزه آتش میریزند، رسانههای وابسته به آنها نیز با استفاده از «تسلیحات انحراف جمعی»، بمباران تبلیغاتی و روانی را علیه افکار عمومی ملت ایران بهراه انداختهاند. این واقعیت تلخ، بخشی از جنگ ترکیبی و همهجانبه دشمنان علیه ملتهای مقاوم است؛ جنگی که در آن، اهمیت بصیرت، آگاهی و قدرت تشخیص صحیح بیش از هر زمان دیگری آشکار میشود.
حجتالاسلام شیرعلیپور ادامه داد: در حالی که تسلیحات کشتار جمعی، جان و جسم انسانها را هدف قرار میدهد، تسلیحات انحراف جمعی شامل رسانهها، فضای مجازی و ابزارهای تبلیغاتی ذهنها، باورها و هویت ملتها را نشانه میگیرد. در منطق استکبار، اعمال فشار شکل ثابتی ندارد؛ گاه در قالب تحریمهای اقتصادی بروز مییابد، گاه با تهدید و اقدام نظامی و گاه در هیئت هوچیگری رسانهای و جنگ روانی سازمانیافته دنبال میشود.
خطیب جمعه سرعین تصریح کرد: ملت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی در برابر انواع فشارها ایستادگی کرده و دشمنان را در تحقق اهداف خود ناکام گذاشته است؛ جبهه مقاومتی که روزی محدود به ایران بود، امروز به سطح منطقه و فراتر از آن گسترش یافته است. پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی «پایا»، «ظفر» و «کوثر» از پایگاه فضایی روسیه، نمادی از پیشرفتهای راهبردی کشور در حوزه فناوری فضایی و دارای بازتابهای مهم داخلی و بینالمللی است. با این حال، یکی از نکات قابل تأمل، کمرنگ بودن اطلاعرسانی و حضور مردم در معرفی و افتتاح این دستاوردهاست؛ موضوعی که ضرورت توجه جدیتر به ارتباط مستقیم با افکار عمومی را یادآور میشود.
وی عنوان کرد: در روزهای اخیر و همزمان با جهش حدود ۱۰ درصدی نرخ ارز، تجمعهایی از سوی برخی کسبه بازار در تعدادی از شهرها، بهویژه تهران، در اعتراض به افزایش قیمت دلار و آثار آن بر کسبوکارها شکل گرفت. تردیدی نیست که مطالبه بهحق مردم و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، ضرورت رسیدگی فوری به مسائل معیشتی است و ناترازیها و افزایش قیمت طلا و ارز باید با تدبیر مسئولان و دستگاههای ذیربط مدیریت و اصلاح شود.
امام جمعه سرعین گفت: با این حال، شواهد نشان میدهد این تجمعات که در ابتدا ماهیتی صنفی داشت، بهسرعت به بستری برای موجسواری رسانههای معاند تبدیل شد؛ بهگونهای که دشمنان با خبرسازی، شایعهپراکنی و انتشار تصاویر آرشیوی تلاش کردند مطالبات اقتصادی را به مطالبات سیاسی منحرف کنند. همزمان گزارشهایی از فعالیتهای مشکوک امنیتی گروهکهای ضدانقلاب منتشر شده است.
حجتالاسلام شیرعلیپور تاکید کرد: از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی طی ماههای گذشته، شکلگیری تجمعات خیابانی را بهعنوان پیوستی مهم در راهبرد تقابل با جمهوری اسلامی ایران دنبال کرده و بعید نیست برای انحراف اعتراضات صنفی برنامهریزی کرده باشد؛ موضوعی که تولیدات رسانهای اخیر وابسته به این رژیم نیز آن را تأیید میکند در برابر این سناریوها، انسجام و وحدت ملت بزرگ ایران، همان هوشیاری و همبستگی سنجیدهای که در مقاطع حساس از جمله دفاع مقدس ۱۲ روزه به نمایش گذاشته شد، بار دیگر میتواند توطئه دشمنان را خنثی کرده و آنان را مفتضح سازد.
