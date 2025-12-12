ماموستا رستمی: مسئولان برای کنترل قیمت کالا در بازار اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبههای نماز جمعه این هفته در جمع نمازگزاران سنندج اظهار کرد: مردم در شرایط کنونی با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه هستند و افزایش روزانه قیمتها زندگی بسیاری از خانوادهها را دشوار کرده است؛ از این رو انتظار میرود دولتمردان برای ساماندهی بازار و مهار گرانی، اقدامات مؤثر و فوری انجام دهند.
وی با اشاره به نارضایتی شهروندان از رشد هزینه گاز افزود: مسئولان شرکت گاز باید پاسخگوی نگرانیهای مردم بوده و تدابیری اتخاذ کنند تا فشار مضاعف بر خانوارها وارد نشود.
خطیب جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر و زن، گفت: در نگاه دین مبین اسلام، جایگاه زن و مقام مادر از ارزش والایی برخوردار است و بانوان باید به این منزلت افتخار کنند.
ماموستا رستمی خاطرنشان کرد: جایگاه رفیع والدین در اسلام تا جایی است که رضایت پروردگار به رضایت آنان گره خورده و این مسئله اهمیت نقش خانواده را نشان میدهد.
وی با تأکید بر اینکه اسلام به زنان حق مشارکت اجتماعی داده است، بیان کرد: تمام پیامبران، دانشمندان و بزرگان از دامن زن پرورش یافتهاند و قرآن کریم نیز بارها به کرامت زنان اشاره کرده است؛ در حالی که دشمنان با هجمههای فرهنگی درصدد کمرنگ کردن این جایگاه هستند.
امام جمعه سنندج با انتقاد از برداشتهای نادرست از مفهوم آزادی در جهان امروز، گفت: آزادی به معنای تعدی به حقوق دیگران و ایجاد ناامنی و فشار بر مردم نیست، اما متأسفانه در دنیای کنونی مفاهیم آزادی و عدالت تحریف شده و از مسیر حقیقی خود فاصله گرفته است.
