امام جمعه اسفرورین: حمایت از دولت و حفظ اتحاد ملی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسفرورین با اشاره به نزول رحمت الهی و بارش‌های اخیر، این نعمت را نتیجه تضرع و دعاهای مردم دانست و گفت: نماز استسقا تنها یک آیین عبادی نیست، بلکه جلوه‌ای از توکل، توبه و بازگشت قلبی مردم به درگاه پروردگار است.

وی با بیان اینکه گناهان می‌تواند مانع نزول برکات شود، افزود: باید پس از این نعمت بزرگ، سجده شکر به‌جا آورده و شکرگزاری عملی داشته باشیم.

ضرورت حمایت علنی از دولت

خطیب جمعه اسفرورین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از دولت‌ها اظهار کرد: این حمایت یک پیام مهم برای جامعه دارد؛ کشور در شرایط جنگی قرار دارد و مدیریت آن تنها با همدلی، همکاری و اتحاد مقدس ممکن است.

وی گفت: در شرایط فعلی دشمن با جنگ اقتصادی، قومیتی و رسانه‌ای تلاش می‌کند فاصله میان مردم، دولت و حاکمیت ایجاد کند. بنابراین حمایت علنی از دولت و نقد غیرعلنی، روش حکیمانه‌ای است که رهبر انقلاب تبیین کرده‌اند.

حسینی با اشاره به اینکه انتقادات رهبر انقلاب از عملکرد دولت بیش از تشویق‌هاست، تصریح کرد: اطلاعاتی که به رهبری می‌رسد از همه مسئولان دقیق‌تر و گسترده‌تر است و معظم‌له همواره مسیر اصلاح را به دولت‌ها یادآوری می‌کنند.

ایران در جایگاه یک قدرت منطقه‌ای

امام جمعه اسفرورین با اشاره به برگزاری رزمایش سهند ۲۰۲۵ در آذربایجان شرقی و حضور ۱۰ کشور عضو سازمان شانگهای گفت: این رزمایش نشان داد جمهوری اسلامی ایران از یک عضو جدید شانگهای، به یک شریک محوری در امنیت منطقه تبدیل شده است.

وی افزود: امروز دشمنان قدرت ایران را پذیرفته‌اند؛ هرچند در ظاهر ادعای تضعیف ایران را تکرار می‌کنند، اما در اسناد امنیت ملی خود آن را خطری جدی برای منافعشان می‌دانند.

حجت‌الاسلام حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از اقدامات عمرانی شهرداری اسفرورین گفت: حرکت جهادی آغاز شده در سطح شهر محسوس است و نیروهای شهرداری شبانه‌روز پای کار هستند.

وی همچنین از مردم اسفرورین به‌ویژه کسانی که برای اجرای طرح‌های شهری زمین یا ملک خود را اهدا کرده‌اند تشکر کرد و افزود: برخی افراد معدود با ایجاد شبهه و منصرف کردن مردم، مانع انجام کار می‌شوند. این اقدامات پسندیده نیست و باید اجازه داد پروژه‌های عمرانی شهر به سرانجام برسد.

دوری از شایعات و حفظ امید اجتماعی

امام جمعه اسفرورین با تأکید بر پرهیز از شایعات درباره سوءاستفاده‌ها یا خورد و برد در پروژه‌ها گفت: حق و باطل بسیار نزدیک است و نباید هر شنیده‌ای را باور کرد. این حرف‌ها تنها چرخ کار را متوقف می‌کند.