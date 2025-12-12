وحدت حوزه و دانشگاه، نیاز امروز جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد، با اشاره به حدیثی از امام جعفر صادق (ع)، سه ویژگی ضروری برای مردان در زندگی مشترک را «همراهی با همسر»، «خوش‌رفتاری» و «توجه به آراستگی ظاهری» عنوان کرد و گفت: مرد مؤمن باید با رفتار محبت‌آمیز دل همسرش را به دست آورد و از بی‌احترامی و توهین پرهیز کند.

وی افزود: آراستگی ظاهری در چارچوب شرع، نه‌تنها برای زنان بلکه برای مردان نیز لازم است و این امر موجب افزایش محبت و نشاط در فضای خانواده می‌شود.

امام‌جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره به ادامه حدیث امام صادق (ع)، سه وظیفه مهم زنان در زندگی خانوادگی را «رعایت حدود در معاشرت با نامحرمان»، «مراقبت از حال و نیازهای شوهر» و «اظهار محبت و دلبری در زندگی مشترک» برشمرد و تأکید کرد: رفتار درست و قابل اعتماد زن، به مرد آرامش و اطمینان می‌دهد و زمینه‌ساز گذشت و مهربانی در زندگی می‌شود.

وی با اشاره به سالروز میلاد حضرت زهرا (س) و اهمیت تشکیل خانواده، نسبت به سخت‌گیری‌های غیرضروری و تشریفات پرهزینه در ازدواج هشدار داد و اظهار داشت: بسیاری از جوانان به دلیل مخارج سنگین و توقعات بالا، از آغاز زندگی مشترک بازمانده‌اند.

فاطمی معیار اصلی در انتخاب همسر را ایمان، صداقت و پاکدامنی دانست و خواستار بازگشت به ارزش‌های اصیل اسلامی در ازدواج شد.

امام‌جمعه شهرکرد همچنین با گرامیداشت روز ملی حمل‌ونقل و رانندگان، از تلاش‌های این قشر زحمت‌کش در تأمین نیازهای مردم، به‌ویژه در شرایط بحرانی مانند جنگ و دوران کرونا قدردانی کرد و نقش آنان را در پایداری خدمات‌رسانی بسیار مهم دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک ۱۶ آذر، روز دانشجو، و گرامیداشت ۲۷ آذر، سالروز شهادت آیت‌الله دکتر محمد مفتح، وحدت حوزه و دانشگاه را ضرورتی برای پیشرفت جامعه اسلامی دانست و گفت: دانشگاهیان و حوزویان باید علوم یکدیگر را به رسمیت بشناسند و از معارف هم بهره‌مند شوند تا نسل مؤمن، تحصیل‌کرده و مسئولیت‌پذیر تربیت شود.

فاطمی در پایان با اشاره به حمایت رهبر معظم انقلاب از دولت، اظهار داشت: هرچند مشکلاتی وجود دارد، اما دولت نیت خدمت دارد و در برابر دشمن باید یک‌صدا بود. وی برخی نابسامانی‌های اقتصادی را ناشی از بازی‌های ارزی و اخلال شبکه‌های سودجو دانست و تأکید کرد: این مشکلات با شجاعت، تحول مدیریتی و برخورد قاطع قابل‌حل است.