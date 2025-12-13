عملیات اجرایی ساخت ورزشگاه سرپوشیده بناب آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم کلنگ‌زنی پروژه ورزشگاه سرپوشیده شهرستان بناب، با حضور معاون وزیر صمت و معین استان آذربایجان شرقی، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، محمد حسین قلعه‌ای فرماندار بناب و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و سایر مسئولان استانی و شهرستانی روز شنبه برگزار شد.

فرشاد مقیمی در این مراسم با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن کشور اظهار داشت: توسعه صنعتی بدون توجه به زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، توسعه‌ای پایدار نخواهد بود و نگاه دولت، حرکت هم‌زمان در هر دو مسیر توسعه صنعت و تقویت سرمایه اجتماعی از مسیر ورزش و فرهنگ است.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و پیشینه صنعتی شهرستان بناب افزود: بناب به‌عنوان یکی از کانون‌های فعال اقتصادی و صنعتی استان، نیازمند زیرساخت‌های ورزشی و فرهنگی در شأن جوانان و خانواده‌هاست و اجرای این پروژه گامی در ارتقای کیفیت زندگی، نشاط اجتماعی و حمایت از استعدادهای ورزشی منطقه به شمار می‌رود.

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه این پروژه توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود، گفت: این مهم نشان‌دهنده اعتماد به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری محلی و سیاست دولت در تسهیل‌گری و حمایت از مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌هاست.

مقیمی با اشاره به مسئولیت خود به‌عنوان معین استان آذربایجان شرقی، تصریح کرد: پیگیری پروژه‌های زیرساختی، صنعتی و اجتماعی استان با جدیت در دستور کار قرار دارد.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام محمد باقری بنابی، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از حمایت‌های دولت و وزارت صمت، این پروژه را گامی اثرگذار در پاسخ به مطالبات جوانان و تقویت نشاط اجتماعی دانست.

ورزشگاه آلقو با ظرفیت پیش بینی شده ۵ تا ۷ هزار نفری، زمین استاندارد، سکو های تماشگران، فضاهای تمرینی، بخش رسانه‌ای و امکانات رفاهی و پشتیبانی یکی از پروژه‌های شاخص شهرستان بناب خواهد شد.