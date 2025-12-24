لزوم تعریض و ایمن سازی جاده بندرلنگه - چارک

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی اکبر کیخا، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت راه‌ها، بیان کرد: موضوع جاده بندر لنگه - چارک و کلاً راه‌های مواصلاتی هرمزگان از موضوعات مهم منطقه است.

وی ادامه داد: بندرلنگه تنها بندر ورود ماشین‌های خارجی به کشور است و ظرفیت حمل و نقل مسافر به کشورهای همجوار از طریق اتوبوس دریایی را دارد، بندر گاهی قوی با جذب توریست بالا اما جاده‌هایی نا ایمن که ظرفیت تردد و پذیرش مسافران و کامیون‌ها را ندارد.

امام جمعه بندرلنگه با اشاره به اینکه جاده‌ها در مقایسه با سایر ظرفیت‌های منطقه اصلاً پیشرفتی نداشته‌اند، تصریح کرد: یکی از جاده‌های پر تردد منطقه، جاده بندرلنگه - چارک است که جاده ورودی به جزیره کیش می‌باشد و گردشگران زیادی از این مسیر تردد دارند.

وی افزود: بحث تعریض جاده در طی سال‌های قبل مطرح شده است، پیگیری صورت گرفته اما تعریضی انجام نشده و مطالبات بر زمین مانده و تعریض و ایمن سازی جاده پیشرفت چندانی نداشته است.

حجت الاسلام کیخا ضمن اشاره به مطالبه مردمی در جهت تعریض جاده بندرلنگه - چارک، بیان کرد: چندین مرتبه این مطالبه و خواست مردمی طرح موضوع شده، اتفاقات زیادی هم افتاده است اما متأسفانه تاکنون نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.

خطیب جمعه بندرلنگه همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به نبود اعتبار و بودجه نیز گریزی زد و افزود: قبول داریم که مشکلات بودجه‌ای وجود دارد، اما نخواستن مسئولین نیز بخش عمده‌ای از انجام نشدن کار است. زیرا جاهایی که ضرورت کمتر بوده است به آن پرداخته شده است، اما برای این جاده مهم و پر تردد تاکنون اقدام مطلوبی صورت نگرفته است.

وی اظهار کرد: هر کجا بودجه صرف شود سرمایه‌گذاری نیز ایجاد می‌شود، در کنار سرمایه گذاری، شغل و کسب درآمد هم شکل می‌گیرد. اینجا بندر است ظرفیت سرمایه گذاری را دارد پس می‌توان با بهبود زیرساخت‌ها؛ سرمایه‌گذاری های لازم را انجام داد تا در کنارش معیشت و اقتصاد مردم منطقه را نیز متحول کرد.

حجت‌الاسلام کیخا گفت: لازم است تا در این منطقه برای بلاتکلیف ماندن مطالبات و عدم تحقق آنها؛ آسیب شناسی صورت گیرد شاید بتوان راهی برای خروج از این بن بست عدم توسعه پیدا کرد.