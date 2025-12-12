به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر جمعه در آئین بهرهبرداری از سرای زرگرباشی اصفهان با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی این استان اظهار کرد: اصفهان از گذشته شهری علمی، دانشمحور، هنری و صنعتی بوده و صنعتگران آن همواره جزو بهترینها محسوب میشدهاند. زمانی که صنعت با هنر تلفیق شود، بدون تردید محصولات بسیار فاخر و ارزشمندی تولید خواهد شد.
وی افزود: امروز نیز استان اصفهان بیش از ۱۲ درصد صنعت کشور را در اختیار دارد و حوزههایی مانند صنعت سنگ و همچنین طلا و جواهر، از ظرفیتهای کمنظیر این استان به شمار میروند. اصفهان در حوزه طلا و جواهر رتبه نخست کشور را دارد و این جایگاه ایجاب میکند که فضای مناسبی برای معرفی، عرضه و نمایش این تولیدات ارزشمند فراهم شود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه سرای زرگرباشی میتواند به یکی از مراکز اصلی این حوزه تبدیل شود، گفت: این مجموعه که با سرمایهگذاری بخش خصوصی راهاندازی شده، دارای ۸۲ واحد فعال است و میتواند به ارتقای استانداردهای تولید و عرضه طلا و جواهر کمک کند.
جمالینژاد با اشاره به نشستهای برگزارشده با زرگران و طلاسازان اصفهان بیان کرد: یکی از دغدغههای فعالان این صنف، انتقال «میز طلا» به تهران بود که باعث شد اصفهان در سالهای اخیر از این ظرفیت محروم شود، اما خوشبختانه تصمیم بر این شد که این میز دوباره به اصفهان بازگردد و با همفکری و همکاری، جایگاه واقعی این شهر در بازار طلا و جواهر احیا شود.
وی ادامه داد: باید بررسی کنیم چگونه میتوان استانداردها را رعایت کرد، بهترین محصولات را ارائه داد و در عین حال شرایطی فراهم کرد که مردم، بهویژه زوجهای جوان، بتوانند با پرداختی متناسب و شرایط مناسبتری اقدام به خرید طلا و جواهر کنند.
استاندار اصفهان اظهار کرد: در همین راستا تصمیماتی اتخاذ شد تا برای اقشار کمبرخوردار نیز از ظرفیت این فضا استفاده شود و همه مردم بتوانند از ثمرات این مجموعه بهرهمند شوند. هدف این است که در شرایط اقتصادی سخت، حلاوت و شیرینی این اقدامات به کام همه مردم بنشیند.
جمالینژاد با اشاره به موقعیت مناسب سرای زرگرباشی تصریح کرد: این مکان پیش از این نیز بهعنوان یک برند شناخته میشد و امروز با تجهیزات، امکانات و دستگاههای پیشرفتهای که در آن به کار گرفته شده، میتواند الگویی موفق برای توسعه در سایر نقاط اصفهان باشد.
وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش مجموعه بر این است که فعالان حوزه تولید، ساختوساز و فروش طلا و جواهر در این سرا از امنیت کامل برخوردار باشند و این مدل میتواند در نقاط دیگر استان نیز تکثیر شود. سرای زرگرباشی بدون تردید یک مجموعه پیشرو و خطشکن در این حوزه خواهد بود.
همچنین لیلا رجالی در این آئین با تشریح جزئیات طراحی و اجرای این پروژه اظهار کرد: پلان داخلی مجموعه توسط مهندس صادقی و مهندس مزین طراحی شده و طراحی داخلی واحدها با همکاری مستقیم بنده انجام گرفته است.
وی با اشاره به موقعیت مجموعه در بافت سنتی و در مجاورت مسجد جامع اصفهان افزود: تلاش ما بر این بود که معماری سرای زرگرباشی کاملاً همخوان با فضای تاریخی اطراف باشد. به همین منظور از متریالهایی همچون مس، آجرهای دستساز و گچبریهای سنتی بهره گرفتیم که اجرای آنها توسط استاد مطیفیفرد انجام شده است.
این طراح با بیان اینکه گنبدها یکی از عناصر شاخص معماری اصفهان به شمار میروند، گفت: به همین دلیل یک گنبد خاص نیز به مجموعه اضافه کردیم تا حس و حال منطقه تاریخی از فضای مجموعه جدا نشود.
رجالی با تأکید بر کیفیت ساخت پروژه تصریح کرد: به دلیل استفاده گسترده از هنر دست، از جمله مس، آجرهای دستساز و گچبریهای ویژه، مدتزمان اجرای پروژه تقریباً سه برابر حالت معمول به طول انجامید. تلاش کردیم از بهترین متریالها و هنرمندان بهره ببریم که این موضوع بهطور طبیعی موجب افزایش هزینهها و حجم سرمایهگذاری شد.
وی با اشاره به رویکرد گردشگری این مجموعه افزود: سرای زرگرباشی به عنوان یک مجموعه گردشگری تعریف شده و در همین راستا، ایجاد یک موزه تخصصی طلا و جواهر پیشبینی شده است؛ موزهای که تاکنون مشابه آن در اصفهان وجود نداشته است. در این زمینه با مشاورانی از تهران و اصفهان در حوزه میراث فرهنگی گفتوگوهایی انجام شده و مقرر شده بخشی از مجموعه به نمایش ابزارهای قدیمی ساخت طلا، نمونههای طلای تاریخی و تاریخچه طلا در منطقه اختصاص یابد.
طراح سرای زرگرباشی با اشاره به قدمت تاریخی محل اجرای پروژه بیان کرد: این مجموعه در منطقهای با سابقه چند صد ساله و در محدوده بازار قدیمی طلافروشان واقع شده است. در احیای این فضا تلاش کردیم ضمن حفظ و احترام به بافت تاریخی، معماری مدرن را نیز بهگونهای هماهنگ در کنار معماری سنتی به کار بگیریم.
رجالی امنیت را از اولویتهای اصلی پروژه دانست و گفت: با توجه به حساسیت حوزه طلا، مسائل امنیتی برای ما اهمیت ویژهای داشت. تمامی مسیرهای نفوذ احتمالی مسدود شده و مجموعه عملاً مانند یک گاوصندوق طراحی و اجرا شده است تا امنیت صاحبان طلا به طور کامل فراهم شود.
وی تأکید کرد: تمامی تمهیدات امنیتی لازم برای ورودیها و فضاهایی که امکان تردد کارگاهداران در آنها وجود دارد، با دقت و بر اساس استانداردهای لازم پیشبینی و اجرا شده است.
نظر شما