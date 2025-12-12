به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع شهروندان محترم و گرامی خرم آباد و ویسیان و روستاهای اطراف میرساند، بوی نامطبوع و محسوس در بخشی از شهر خرمآباد، روستاهای اطراف و همچنین شهر ویسیان ناشی از آتشسوزی رخداده در یکی از کارخانههای واقع در شهرک صنعتی شماره ۲ خرمآباد میباشد که این آتش سوزی با تلاش نیروهای آتشنشانی بهطور کامل مهار گردیده است.
لذا دود و گازهای متصاعد شده از این حادثه به دلیل وجود شرایط پایدار در هوا در لایههای نزدیک به سطح زمین باقی مانده است. با توجه به نوع گازهای متصاعد شده از این واحد صنعتی به همه شهروندان توصیه میشود تا زمان پراکندگی کامل گازها و دود، نسبت به رعایت موازین بهداشتی اقدام نمایند حتی المقدور از ترددهای غیر ضرور خودداری نموده و هنگام خروج از منزل از ماسک استفاده نمایند.
همچنین به دستور کامران فرمان پور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان کارشناسان پایش این ادارهکل در محل حادثه حضور داشته و پایشهای محیطزیستی بهصورت مستمر در حال انجام است. اطلاعات تکمیلی متعاقباً از طریق کانالهای رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
