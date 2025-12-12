هواشناسی خراسان رضوی در پی خطر سیلاب هشدار نارنجی صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ادارهکل هواشناسی خراسان رضوی از فعالیت سامانه بارشی شدید از عصر جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ تا ظهر شنبه خبر داد.
این سامانه موجب رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید لحظهای، احتمال تگرگ و آبگرفتگی در مناطق جنوبی و شرقی استان میشود. شهرستانهای گناباد، کاشمر، مهولات، تایباد، تربتجام، فریمان، سرخس و شرق مشهد در معرض بیشترین بارش هستند.
شهروندان از حضور در حاشیه رودخانهها، مسیلها و صعود به ارتفاعات خودداری کنند و تمهیدات لازم برای مقابله با سیلاب را بیندیشند. دستگاههای اجرایی نیز در آمادهباش کامل باشند.
