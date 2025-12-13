  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۸:۰۱

اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در تبریز

اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در تبریز

تبریز- شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود آب در مخازن تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان برای صرفه جویی حداکثری آب، به اطلاع ساکنین محترم خیابان امام (حد فاصل میدان ساعت تا چهارراه آبرسان)، رضا نژاد شمالی و جنوبی، ۱۳ آبان، کوی اطبا، بلوار ۲۹ بهمن تا تقاطع جام جم خیابان هفت تیر، بیلانکوه غربی و شرقی و کوچه روشن رساند در ساعات ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۲ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

کد خبر 6687009

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها