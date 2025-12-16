اطلاعیه قطعی آب در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود ذخایر آب تبریز ضمن درخواست صرفه جویی مصرف آب از عموم شهروندان تبریزی، این شرکت در ساعات ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۵ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب خیابان‌های ارتش جنوبی، طالقانی، شریعتی جنوبی، بارون آواک، آزادی (حد فاصل تقاطع ارتش تا شریعتی)، پاستور، صاحب، ۱۷ شهریور، لاله زار، قطران جنوبی، امیر کبیر و کار پیشه می‌باشد.

بنابراین از مشترکین محترم ساکن در مسیرهای فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.‌