به گزارش خبرگزاری مهر، رامین صادقی صبح شنبه در بازدید از توانمندی‌های صنعتی استان اردبیل اظهار کرد: هیئتی متشکل از مدیران و معاونین تخصصی شرکت پارس خودرو از واحدهای تولیدی مرتبط با صنعت خودروسازی در این استان بازدید و ظرفیت‌های موجود را مورد ارزیابی قرار دادند.

وی افزود: هدف از این بازدید بررسی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تولیدی استان اردبیل بود که از واحدهای صنعتی فعال در زنجیره تأمین خودرو بازدیدشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: پس از برگزاری جلسات، طرفین به تبادل نظر در مورد فرصت‌های همکاری، شناسایی پتانسیل‌های موجود در استان و راه‌های توسعه تعاملات پرداختند.

صادقی افزود: هدف از این سفر، ارزیابی دقیق قابلیت‌های تولیدی و صنعتی استان اردبیل در حوزه‌های مرتبط با خودروسازی و بررسی امکان توسعه و تعمیق همکاری با شرکت‌های محلی عنوان شده است.

وی در ادامه یادآور شد: این اقدام پارس خودرو گامی در راستای سیاست‌های توسعه منطقه‌ای و شناسایی شرکای جدید در زنجیره ارزش صنعت خودرو کشور ارزیابی می‌شود.