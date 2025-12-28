کامبیز مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مرکز جامع انتقال خون استان در حال حاضر ۹۳ درصد پیشرفت دارد، افزود: این پروژه در سال ۱۳۹۷ آغاز شده اما به دلیل عدم تأمین اعتبار متوقف شد.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ با پیگیری‌های انجام شده اعتباری به آن اختصاص داده شد و برای اتمام کامل آن بالغ بر ۱۲ میلیارد نیاز است که در صورت تامین اعتبار تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

وی به آمار اهدای خون استان در ۹ ماهه امسال اشاره و بیان کرد: در این مدت ۲۱ هزار و ۶۵۰ نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون استان مراجعه کرده‌اند.

مهدی زاده بیان کرد: از این تعداد مراجعه کننده ۱۶ هزار و ۶۴۴ مورد موفق به اهدای خون شدند که یک هزار و ۹۲۲ نفر از مراجعه‌کنندگان بانوان بودند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با بیان اینکه این امر نشان‌دهنده افزایش آگاهی و مشارکت اجتماعی زنان در این امر انسان‌دوستانه است، افزود: همچنین چهار هزار و۴۷۷ نفر از اهداکنندگان، برای نخستین بار اقدام به اهدای خون کرده‌اند.

مهدی زاده به تیم‌های سیار انتقال خون اشاره کرد و یادآور شد: تیم‌های سیار در مناطقی مستقر می‌شوند که پایگاه‌های انتقال خون در آن مکان‌ها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه با وجود کاهش طبیعی مراجعه اهداکنندگان در فصل‌های سرد سال، نیاز مراکز درمانی و بیماران به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی و مستمر است، گفت: این نیاز در هیچ مقطعی کاهش نمی‌یابد و ذخایر خونی استان به مشارکت منظم و مستمر اهداکنندگان وابسته است و کاهش مراجعات فصلی می‌تواند تأمین خون مورد نیاز بیماران خاص، مصدومان حوادث و بیماران نیازمند جراحی را با چالش مواجه کند.