رئیس گروه صنایع خلاق وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حضور در نمایشگاه موسیقی عنوان کرد: در این بازدیدها از نزدیک اطلاعات واحدهای تولیدی و کل زنجیره ارزش صنعت از تولیدات خانگی و صنفی گرفته تا بخش صنعتی را بررسی میکنیم. این حضور به ما کمک میکند توانمندی محصولات را شناسایی کرده و تولیدکنندگانی را که از فناوریهای بالا استفاده میکنند و قابلیت دانشبنیان شدن را دارند مورد حمایت قرار دهیم. در این مسیر با ارائه مشاورههای تخصصی، خدمات کسبوکار و پیگیریهای لازم، کمک میکنیم واحدهای تولیدی در مسیر توسعه قرار بگیرند.
رئیس گروه صنایع خلاق، استقبال گسترده مردم از دورههای گذشته نمایشگاه را نشانهای روشن از افزایش علاقه نسل جوان به صنعت موسیقی دانست و گفت: این میزان توجه نشان میدهد صنعت موسیقی ظرفیت بالایی برای رشد و سرمایهگذاری دارد.
حبیبنژاد توضیح داد که صنعت موسیقی در دستورالعمل سرمایهگذاری وزارت صمت قرار دارد و ۶۵ کد ایسیک در شش گروه شامل سازهای زهی غیرالکتریکی، بادی، کوبهای، الکتریکی، ادوات موسیقی دهانی و تجهیزات وابسته تعریف شده است.
وی مسیر دریافت مجوز را نیز تشریح کرد و ادامه داد: کسانی که قصد سرمایهگذاری یا دریافت مجوز تولید دارند، میتوانند از طریق درگاه ملی مجوزها و سامانه بهینیاب اقدام کنند. افراد تازهکار میتوانند جواز تأسیس صنعتی دریافت کنند و واحدهایی که مشغول تولید هستند برای دریافت پروانه بهرهبرداری اقدام کنند تا به صورت رسمی از حمایتهای وزارت صمت بهرهمند شوند. این در حالی است که دارندگان جواز تأسیس یا پروانه بهرهبرداری مثل سایر واحدهای تولیدی میتوانند از مزایای تأمین مالی، تأمین مواد اولیه و استقرار در شهرکهای صنعتی بهرهمند شوند. این حمایتها هیچ تفاوتی با سایر صنایع ندارد.
حبیبنژاد درباره تأمین ارز نیز توضیح داد: تولیدکنندگان میتوانند از طریق سامانه جامع تجارت و با ارائه برنامه تولید خود، پس از تأیید دفتر صنایع خلاق، سهمیه ارزی دریافت کنند. با این سهمیه میتوانند از طریق کارت بازرگانی خود نسبت به واردات قطعات، مواد اولیه و حتی صادرات محصول نهایی اقدام کنند.
وی یکی از حمایتهای موجود را معافیتهای مرتبط با ماشینآلات و تجهیزات خط تولید دانست و افزود: در حوزه خدمات فنی و آزمایشگاهی نیز ابزارهای حمایتی وجود دارد. اما در بخش موسیقی، معافیت مشخصی تعریف نشده و اگر قرار است معافیتهای گمرکی یا مالیاتی جدیدی تصویب شود، نیاز است بخش خصوصی یک تشکل قدرتمند تشکیل دهد و درخواستها را به صورت منسجم پیگیری کند.
سومین نمایشگاه صنعت موسیقی ایران از ۳۰ دی تا ۳ بهمن ۱۴۰۴ در مرکز نمایشگاهی ایرانمال برگزار خواهد شد و بر اساس اعلام دبیرخانه، این دوره با برنامههای جانبی تخصصی، نشستها، کارگاهها و رویدادهای مرتبط همراه خواهد بود.
