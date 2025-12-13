به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد علوی اعلام کرد: تفاهمنامه اجرای الگوی جامع آبادانی و پیشرفت شهرستان ارزوئیه با مشارکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد علوی و استانداری کرمان به امضا رسید.
تفاهم نامه الگوی جامع آبادانی و پیشرفت شهرستان ارزوئیه با هدف تحقق توسعه متوازن، ایجاد هماهنگی و یکپارچگی میان متولیان توسعه منطقهای، بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی و جلوگیری از خامفروشی محصولات در شهرستان ارزوئیه اجرایی میشود.
در این تفاهمنامه، بنیاد علوی بهعنوان بازوی اجرایی بنیاد مستضعفان در کنار استانداری کرمان در اجرای این تفاهمنامه مشارکت دارد و اجرای بخشهایی از برنامههای توانمندسازی و محرومیتزدایی را برعهده خواهد داشت.
ایجاد الگوهای موفق توسعهای و تعمیم آنها، توانمندسازی و حمایت مستقیم از اقشار کمبرخوردار و توسعه بخش خدمات از دیگر اهداف پیشبینیشده در اجرای این تفاهمنامه است که جامعه هدف آن حدود ۲۰ هزار نفر را شامل میشود.
بر اساس این تفاهمنامه، حجم کل سرمایهگذاری پیشبینیشده ۷.۶ همت اعلام شده که از این میزان، ۴۶۰ میلیارد تومان بهصورت منابع بلاعوض بنیاد، ٣ / ٤٠٠ میلیارد تومان تسهیلات بنیاد، ۸۴۰ میلیارد تومان از محل کمکهای فنی و اعتباری و تسهیلات اشتغال استانداری و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی مصوب استانداری تأمین خواهد شد.
همچنین مشارکت گروههای جهادی، خیرین، مردم و بخش خصوصی در اجرای این طرح بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نقش مؤثری در تحقق اهداف توسعهای شهرستان ارزوئیه ایفا میکند.
