۲۱۵ قاچاقچی مواد مخدر و معتاد در استان سمنان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از اجرای بیست و سوم طرح سراسری آرامش در استان خبر داد و اظهار داشت: مدت اجرای طرح سه روز بوده است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد طرح برخورد با سوداگران مرگ بوده است، افزود: هدف از اجرای آن ایجاد آرامش و امنیت پایدار برای شهروندان است.

فرمانده انتظامی استان سمنان با تاکید بر اینکه تمرکز طرح بر مناطق جرم خیز و آلوده بوده است، ابراز داشت: طی بازه مذکور ۲۱۵ خرده فروش، قاچاقچی مواد مخدر و معتاد در استان سمنان دستگیر شدند.

حسینی از شناسایی و متلاشی شدن چهار باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان خبر داد و تصریح کرد: توقیف ۱۱ خودرو سواری از این سوداگران مرگ دیگر دستاوردهای این طرح بوده است.

وی میزان کشفیات مواد مخدر را در مجموع ۱۳۳ کیلوگرم عنوان کرد و در بیان جزئیات افزود: طی عملیات مختلف ۸۱ کیلوگرم هروئین، ۲۱ کیلوگرم تریاک، ۳۱ کیلو و ۵۱۸ گرم مواد روان گردان و دو هزار و ۶۱۰ عدد انواع قرص شد.