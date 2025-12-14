قدمعلی سرامی نویسنده، شاعر و پژوهشگر، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این روزها در حال آماده‌سازی یک ارج‌نامه هستیم. حدود سی نفر از دانشمندان مطالبی درباره من نوشته‌اند که در حال ویرایش نهایی است تا برای چاپ آماده شود. او در ادامه با اشاره به موضوع این مجموعه، اظهار داشت که هم‌زمان با انتشار ارج‌نامه، مراسم بزرگداشتی نیز برای او تدارک دیده شده است. به گفته وی، این مراسم قرار است در زادگاهش، رامهرمز، برگزار شود.

وی افزود: این برنامه تنها به انتشار کتاب محدود نمی‌شود و شامل برگزاری نمایشگاه کتاب و چند سخنرانی علمی نیز خواهد بود. الان اطلاعات کتاب در حال تکمیل است و مطالبی از شاگردانم و نیز مقالاتی درباره آثار و به ویژه ۴۰ کتاب من، گردآوری و تنظیم می‌شود.

در ادامه، درباره زمان برگزاری مراسم توضیح داد: به احتمال زیاد این برنامه در روز تولدم _هشتم بهمن‌ماه_ برگزار خواهد شد. انجمن آثار و مفاخر ملی مسئولیت این کار را بر عهده دارد.

قدمعلی سرامی در ۸ بهمن ۱۳۲۲ در رامهرمز خوزستان زاده شد. او به دلیل مشکل بینایی در کودکی از مدرسه محروم ماند، اما با تلاش شخصی دیپلم ادبی گرفت و شاگرد اول کنکور رشته ادبیات در سال ۱۳۴۳ شد. دکترای زبان و ادبیات فارسی را در سال ۱۳۶۵ از دانشگاه تهران دریافت کرد و از محضر اساتید برجسته‌ای چون زرین‌کوب، صفا و خانلری بهره برد. او همکلاس بهاءالدین خرمشاهی و کامران فانی بود و به مدد حافظه خود (به دلیل مشکل چشمانش) غالباً بالاترین معدل را داشت. سرامی از سال ۱۳۵۳ در دانشگاه‌ها تدریس کرده و از ۱۳۷۱ به‌عنوان استاد راهنما در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت دارد.

سرامی بیش از صد ترانه برای آهنگسازان ایرانی سروده، هشت سال عضو هیئت تحریریه روزنامه اطلاعات بوده، انتشارات ترفند را بنیان نهاد و ده‌ها کتاب در ادبیات و تاریخ منتشر کرد. کتاب «از رنگ گل تا رنج خار» (شکل‌شناسی داستان‌های شاهنامه) مورد تشویق شورای کتاب سال قرار گرفت و «شیرین‌تر از پرواز» بهترین کتاب کودک سال شد. دیگر آثار شامل مجموعه‌های شعر مانند «لبخند آرزو»، «با این سکوت سرخ» و پژوهش‌هایی چون «قهقه آفتاب، آینه و بی‌نقاب» و «رمزگشایی از دیوان حافظ» است. فهرست کامل کتاب‌های او بیش از ۴۰ عنوان را در بر می‌گیرد، از داستان کودک تا نقد ادبی. او همچنین عضو هیئت امنای بنیاد فردوسی است و در سال ۱۳۹۰ جزو پنج شاهنامه‌پژوه برتر ایران انتخاب شد.‌

سایه‌تان بلند و روزگارتان خوش استاد سرامی نازنین!