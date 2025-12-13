  1. بین الملل
تحرکات گروهک‌های تروریستی زیرزمینی در عراق

نماینده عراقی نسبت به فعال شدن گروهک های تروریستی زیر زمینی در این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، وعد القدو نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که فعالیت گروهک‌های تروریستی زیر زمینی در این کشور تهدید مستقیمی علیه امنیت و ثبات داخلی است. این گروهک‌ها همچنان در برخی از مناطق فعال بوده و از خلأهای امنیتی برای هدف قرار دادن امنیت و به پا کردن آشوب در عراق سوء استفاده می‌کنند.

وی بیان کرد: نیروهای امنیتی باید عملیات‌های اطلاعاتی خود را برای تحت پیگرد قرار دادن اعضای این گروهک‌ها افزایش دهند. برخی از آنها در بعضی از مناطق همزمان با تحرکات تروریستی در سوریه، فعال شده‌اند.

پیشتر نیز مختار الموسوی نماینده پارلمان عراق نسبت به تحرکات این گروهک‌های زیرزمینی هشدار داده و خواهان قرار گرفتن اعضای آنها در لیست‌های سیاه بین المللی شده بود.

