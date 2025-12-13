۱۹ میلیون روستایی و عشایر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه سلامت ایران، جمشید شایانفر مدیر کل بیمهگری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران با تشریح آخرین اقدامات سازمان بیمه سلامت ایران در توسعه پوشش بیمهای افزود: در راستای تحقق عدالت در سلامت و افزایش دسترسی مردم به خدمات بیمهای، تاکنون بیش از ۱۰ میلیون نفر از دهکهای اول تا پنجم به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، بیش از ۱۹ میلیون نفر از روستاییان و عشایر از بیمه رایگان بهرهمند شدهاند که این اقدام نقش مهمی در ارتقای امنیت سلامت دارد.
مدیر کل بیمهگری و جذب منابع سازمان ادامه داد: برای دهکهای ششم تا دهم نیز پوشش بیمهای با حقبیمه متناسب با درآمد، فراهم شده تا همه اقشار بتوانند به صورت عادلانه از خدمات بیمهای بهرهمند شوند.
شایانفر با اشاره به حمایتهای ویژه از گروههای خاص گفت: تمامی مادران باردار و کودکان تا ۵ سال بدون شرط خانوار تحت پوشش بیمه قرار میگیرند و همچنین توانخواهان تحت پوشش بهزیستی، مددجویان کمیته امداد و اتباع خارجی آسیبپذیر نیز از خدمات بیمهای بهرهمند میشوند.
وی افزود: در طرح پوشش بیمهای محلهمحور، تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در ۲۰۲۰ محله کمبرخوردار تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتهاند.
شایانفر در پایان تأکید کرد: سازمان بیمه سلامت ایران با جدیت و برنامهریزی دقیق، مسیر گسترش پوشش بیمهای و کاهش پرداخت از جیب مردم را ادامه میدهد و این اقدامات با هدف تحقق عدالت سلامت و دسترسی برابر برای همه اقشار جامعه دنبال خواهد شد.
نظر شما