  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷

واکنش استقلال به عدم تیمداری در رشته های دیگر/ هدف AFC شفافیت مالی است

واکنش استقلال به عدم تیمداری در رشته های دیگر/ هدف AFC شفافیت مالی است

عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال در خصوص عدم تیمداری آبی ها در سایر رشته ها توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فوتبال ایران امروز شنبه ۲۲ آذر و در گفتگوی تلفنی با یکی از برنامه‌های تلویزیونی تأکید کرد، ساختار مدیریتی، حقوقی و مالی باشگاه باید به‌طور کامل با استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) همخوان باشد. همین موضوع باعث نگرانی هواداران تیم فوتبال استقلال مبنی بر به مشکل خوردن این باشگاه برای دریافت مجوز حرفه ای فصل آینده از AFC شد.

در این رابطه مجتبی فریدونی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال در فضای مجازی نوشت: «تأکید AFC وجود یک شخصیت حقوقی مستقل است که کلیه فعالیت‌ها و تراکنشهای مالی فوتبال در چهارچوب این شخصیت حقوقی مستقل انجام شود و به معنی منع فعالیت در سایر رشته‌ها نیست هدف ایجاد شفافیت مالی است.»

واکنش استقلال به عدم تیمداری در رشته های دیگر/ هدف AFC شفافیت مالی است

واکنش استقلال به عدم تیمداری در رشته های دیگر/ هدف AFC شفافیت مالی است

کد خبر 6687603

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • miladsezar DE ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      وقتی از afc چک میکنی زده برای تیم های باشگاهی الزام اور نیست.همونطور که الهلال هم تیم داری میکنه.فقط باید از نظر مالی روشن باشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها