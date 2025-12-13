واکنش استقلال به عدم تیمداری در رشته های دیگر/ هدف AFC شفافیت مالی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فوتبال ایران امروز شنبه ۲۲ آذر و در گفتگوی تلفنی با یکی از برنامه‌های تلویزیونی تأکید کرد، ساختار مدیریتی، حقوقی و مالی باشگاه باید به‌طور کامل با استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) همخوان باشد. همین موضوع باعث نگرانی هواداران تیم فوتبال استقلال مبنی بر به مشکل خوردن این باشگاه برای دریافت مجوز حرفه ای فصل آینده از AFC شد.

در این رابطه مجتبی فریدونی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال در فضای مجازی نوشت: «تأکید AFC وجود یک شخصیت حقوقی مستقل است که کلیه فعالیت‌ها و تراکنشهای مالی فوتبال در چهارچوب این شخصیت حقوقی مستقل انجام شود و به معنی منع فعالیت در سایر رشته‌ها نیست هدف ایجاد شفافیت مالی است.»