به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان‌محمد ولی‌زاده، شامگاه پنجشنبه، در همایش هفته پژوهش که در دانشگاه فرهنگیان شهر ری برگزار شد، با اشاره به برنامه‌های این هفته اظهار کرد: در هفته پژوهش امسال، به همت مجموعه دانش‌پژوهش سپاه، بسیج علمی و دانشگاه‌های شهرستان‌های استان تهران، جلسات و برنامه‌های ارزشمندی برگزار شد که زمینه بهره‌مندی از دیدگاه‌ها و نظرات اساتید و اندیشمندان علمی را فراهم کرد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم پایانی هفته پژوهش افزود: امروز در آئین اختتامیه هفته پژوهش، در خدمت معاونت دانش‌پژوهش سپاه بودیم و از خانواده‌های شهدایی که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند، تجلیل به‌عمل آمد. همچنین نمایشگاهی از دستاوردها و موضوعات علمی بسیجیان برگزار شد که جلوه‌ای از توانمندی‌های علمی نسل جوان کشور را به نمایش گذاشت.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با بیان اینکه برخی از دستاوردهای ارائه‌شده در این نمایشگاه شگفت‌انگیز بود، گفت: در این نمایشگاه با بسیجیانی مواجه شدیم که بعضاً دانش‌آموز پایه هفتم هستند اما در حوزه رباتیک فعالیت کرده و موفق به کسب مقام‌های علمی در مسابقات بین‌المللی از جمله در کشور چین شده‌اند.

وی ادامه داد: یکی از دانش‌آموزان در حوزه هواپیماسازی، طرح‌های قابل توجهی ارائه کرده بود که نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر علمی در سنین پایین است. همچنین طرح‌هایی در حوزه کشاورزی به‌ویژه در زمینه گل محمدی و در بخش دامداری ارائه شد که از جمله آن می‌توان به طراحی یک نرم‌افزار کاربردی برای تسهیل و اصلاح الگوی تغذیه دام اشاره کرد.

ولی‌زاده با تأکید بر حمایت سپاه و بسیج از نخبگان علمی تصریح کرد: در بسیج و سپاه به‌دنبال شناسایی استعدادها و ظرفیت‌های علمی هستیم و این عزیزان در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان و با حمایت بسیج علمی پشتیبانی می‌شوند و پس از رسیدن به مراحل بالاتر، از حمایت‌های گسترده سپاه نیز بهره‌مند خواهند شد.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما این است که ایده‌هایی که امروز به طرح تبدیل شده‌اند، به محصول تبدیل شوند و در سطح کشور و حتی در عرصه بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرند.