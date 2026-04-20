کاهش دما و احتمال رگبار پراکنده تا چهارشنبه

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان طی روزهای آینده، اظهار کرد: از امروز دوشنبه تا روز چهارشنبه، منطقه تحت تأثیر امواج ناپایدار جوی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این وضعیت جوی موجب افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق پراکنده در برخی مناطق استان خواهد شد و در کنار آن، شاهد کاهش دمای هوا خواهیم بود.

اصحابی همچنین خاطرنشان کرد: از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده، با عبور این شرایط ناپایدار، جو منطقه به حالت پایدار درآمده و دمای هوا مجدداً افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، این تغییرات جوی به‌ویژه در نواحی کوهستانی و مناطق شمالی استان محسوس‌تر خواهد بود.

کارشناس هواشناسی گلستان از مردم خواست تا در این مدت، مراقب تغییرات ناگهانی وضعیت جوی بوده و برای جلوگیری از خسارات ناشی از رگبارهای پراکنده، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.