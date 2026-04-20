افزایش سهمیه فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیا/ هر کشور چند سهمیه دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که تیم های مدعی فوتبال ایران نگران معرفی نمایندگان کشورمان به رقابت های فصل آینده لیگ قهرمانان و لیگ نخبگان آسیا هستند و اختلاف نظرهایی در این مورد وجود دارد، یک روزنامه عربستانی از احتمال افزایش تعداد سهمیه های فوتبال ایران خبر داده است.

بیست و پنجمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر ایران به دلیل جنگ تحمیلی در هفته بیست و سوم ناتمام ماند و سازمان لیگ تصمیم گرفت ادامه این رقابت ها پس از جام جهانی برگزار شود.

با این حال معرفی سه نماینده فوتبال ایران به آسیا یکی از دغدغه هایی است که چند تیم مدعی قهرمانی دارند. در بین این تیم ها البته پرسپولیس که در رده ششم قرار دارد مخالف معرفی استقلال، سپاهان و تراکتور است. سرخپوشان در شرایطی مخالفت خود را بارها اعلام کرده اند که کورسوی امیدی به افزایش تعداد سهمیه های ایران برای فصل آینده دارند. اتفاقی که یک روزنامه عربستانی هم به آن اشاره کرده است.

منابع آگاه به روزنامه «الشرق‌الاوسط» اعلام کردند که کمیته فوتبال حرفه‌ای در کنفدراسیون فوتبال آسیا در آستانه تصویب توزیع جدید سهمیه‌های دو رقابت «لیگ نخبگان آسیا» و «لیگ قهرمانان آسیا ۲» است؛ تصمیمی که می‌تواند نقشه حضور باشگاه‌ها در سطح قاره را تغییر دهد و عربستان و ژاپن را با ۶ سهمیه، در صدر قرار دهد.

بر اساس این پیشنهاد، عربستان و ژاپن هر کدام ۳ سهمیه مستقیم در لیگ نخبگان خواهند داشت، به‌علاوه ۲ سهمیه دیگر از مسیر پلی‌آف و یک سهمیه مستقیم در لیگ قهرمانان آسیا ۲؛ موضوعی که نشان‌دهنده قدرت و رشد رقابت‌های داخلی این دو کشور است.

در رده بعد، امارات و کره جنوبی با ۵ سهمیه قرار دارند؛ شامل ۳ سهمیه مستقیم در لیگ نخبگان، یک سهمیه پلی‌آف و یک سهمیه مستقیم در لیگ قهرمانان آسیا ۲. این تقسیم‌بندی بیانگر ثبات و سطح رقابتی بالای فوتبال این دو کشور در سال‌های اخیر است.

قطر و تایلند نیز هر کدام ۴ سهمیه خواهند داشت؛ ۳ سهمیه مستقیم در لیگ نخبگان و یک سهمیه مستقیم در لیگ قهرمانان آسیا ۲. همچنین ایران و چین هر کدام ۳ سهمیه می‌گیرند؛ شامل ۲ سهمیه مستقیم در لیگ نخبگان و یک سهمیه مستقیم در رقابت‌های سطح دوم.

در سطح بعدی، ازبکستان و استرالیا هر کدام ۳ سهمیه خواهند داشت؛ یک سهمیه مستقیم در لیگ نخبگان، یک سهمیه از طریق پلی‌آف و یک سهمیه مستقیم در لیگ قهرمانان آسیا ۲. عراق و مالزی نیز هر کدام ۲ سهمیه دریافت می‌کنند؛ یکی مستقیم در لیگ نخبگان و دیگری در لیگ قهرمانان آسیا ۲.

همچنین اردن و ویتنام هر کدام ۲ سهمیه خواهند داشت؛ یک سهمیه پلی‌آف برای لیگ نخبگان و یک سهمیه مستقیم در لیگ قهرمانان آسیا ۲ که فرصت بیشتری برای حضور باشگاه‌های این کشورها در رقابت‌های قاره‌ای فراهم می‌کند.

بر اساس این گزارش، قرار است این سهمیه‌بندی به‌طور رسمی روز جمعه تصویب شود؛ تصمیمی مهم که چارچوب حضور باشگاه‌های آسیایی در سال‌های آینده را مشخص کرده و بر پایه عملکرد و نتایج سال‌های اخیر تنظیم شده است.