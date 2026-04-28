  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۲

شتاب‌گیری تولید سماق در آذربایجان‌ شرقی

هوراند- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ شرقی از شتاب‌گیری تولید سماق در استان با توزیع ۲۵ هزار نهال برتر کشت‌ بافتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز سه شنبه در سفر به شهرستان هوراند و در مراسم کاشت نمادین نهال‌های سماقِ «کشت‌بافتی» اعلام کرد: توسعه کشت نهال‌های برتر و تکثیرشده به روش کشت‌بافت، گامی راهبردی برای نوسازی و احیای باغهای این محصول استراتژیک و ارتقای بهره‌وری در قطب تولید سماق کشور است.

وی گفت: نهال‌های کشت‌بافتی به دلیل یکنواختی ژنتیکی، عاری بودن از بیماری‌ها، سرعت رشد مناسب و عملکرد بالاتر نسبت به ارقام سنتی، در اولویت برنامه‌های توسعه باغها سماق قرار گرفته‌اند و زمینه‌ساز تحقق تولید پایدار و اقتصادی خواهند بود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان هوراند به عنوان یکی از کانون‌های اصلی تولید سماق مرغوب در کشور افزود: ارتقای دانش فنی بهره‌برداران و حرکت به سمت استفاده از ارقام اصلاح‌شده و فناوری‌های نوین از جمله کشت‌بافت، کلید افزایش کیفیت و تقویت توان رقابت‌پذیری سماق هوراند در بازارهای ملی و صادراتی است.

شفیعی تأکید کرد: بهره‌گیری از تکنولوژی کشت‌بافت علاوه بر بهبود کمی و کیفی محصول، با تقویت ساختار ریشه و افزایش سازگاری نهال نسبت به شرایط اقلیمی منطقه، نقش مهمی در پایداری باغات در برابر تنش‌های محیطی، سرما و خشکسالی دارد و آینده تولید این محصول را تضمین می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از برنامه ‌ریزی گسترده برای توزیع نهال‌های برتر خبر داد و افزود: براساس برنامه ‌ریزی انجام‌شده ۲۵ هزار اصله نهال کشت‌بافتی یارانه‌دار در ۲ نوبت فصلی (بهار و پاییز امسال) در شهرستان‌های هوراند، کلیبر و خداآفرین بین بهره ‌برداران توزیع خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند مسیر توسعه و جوان‌سازی باغهای سماق در شمال‌شرق استان را تسریع کند.

