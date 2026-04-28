به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز سه شنبه در سفر به شهرستان هوراند و در مراسم کاشت نمادین نهال‌های سماقِ «کشت‌بافتی» اعلام کرد: توسعه کشت نهال‌های برتر و تکثیرشده به روش کشت‌بافت، گامی راهبردی برای نوسازی و احیای باغهای این محصول استراتژیک و ارتقای بهره‌وری در قطب تولید سماق کشور است.

وی گفت: نهال‌های کشت‌بافتی به دلیل یکنواختی ژنتیکی، عاری بودن از بیماری‌ها، سرعت رشد مناسب و عملکرد بالاتر نسبت به ارقام سنتی، در اولویت برنامه‌های توسعه باغها سماق قرار گرفته‌اند و زمینه‌ساز تحقق تولید پایدار و اقتصادی خواهند بود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان هوراند به عنوان یکی از کانون‌های اصلی تولید سماق مرغوب در کشور افزود: ارتقای دانش فنی بهره‌برداران و حرکت به سمت استفاده از ارقام اصلاح‌شده و فناوری‌های نوین از جمله کشت‌بافت، کلید افزایش کیفیت و تقویت توان رقابت‌پذیری سماق هوراند در بازارهای ملی و صادراتی است.

شفیعی تأکید کرد: بهره‌گیری از تکنولوژی کشت‌بافت علاوه بر بهبود کمی و کیفی محصول، با تقویت ساختار ریشه و افزایش سازگاری نهال نسبت به شرایط اقلیمی منطقه، نقش مهمی در پایداری باغات در برابر تنش‌های محیطی، سرما و خشکسالی دارد و آینده تولید این محصول را تضمین می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از برنامه ‌ریزی گسترده برای توزیع نهال‌های برتر خبر داد و افزود: براساس برنامه ‌ریزی انجام‌شده ۲۵ هزار اصله نهال کشت‌بافتی یارانه‌دار در ۲ نوبت فصلی (بهار و پاییز امسال) در شهرستان‌های هوراند، کلیبر و خداآفرین بین بهره ‌برداران توزیع خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند مسیر توسعه و جوان‌سازی باغهای سماق در شمال‌شرق استان را تسریع کند.