۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

آغاز به کار نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار

بیست‌وششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌وششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار صبح امروز؛ شنبه ۲۲ آذرماه همزمان با آغاز هفته پژوهش و فناوری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز شد. این نمایشگاه تا ۲۵ آذر از ساعت ۸ تا ۱۵ میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.

در این نمایشگاه ۸ هزار و ۹۰۰ متر مربع فضای نمایشگاهی در اختیار ۲۰ دانشگاه، ۴۴ پارک علم و فناوری، ۱۰ پژوهشگاه و ۲ مرکز رشد قرار گرفته است.

بیست‌وششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار در سالن‌های ۵، ۶، ۷، ۲۵ (A،B،C و D) و ۴۱ میزبان بازدیدکنندگان است.

دستاوردهای ارائه شده در حوزه‌های الکترونیک و فتونیک، صنایع خلاق، فناوری‌های آب، تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، مواد پیشرفته و صنایع شیمیایی، امنیت غذایی، فناوری زیستی و کشاورزی نوین و تجهیزات پزشکی و درمان هستند.

هنگامه فروغی

