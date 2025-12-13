احمدی نژاد: هوای سرد در استان ایلام حاکم شد

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، از امشب نفوذ یک سامانه بارشی ضعیف به سطح استان آغاز می‌شود که تا بامداد روز یکشنبه فعال خواهد بود.

وی بیان کرد: گستره این سامانه چندان وسیع نیست، اما در برخی نواحی موجب بارش باران، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید و موقتی خواهد شد.

احمدی نژاد ادامه داد: این سامانه دارای یک هسته سرد است که می‌تواند در ارتفاعات شمالی استان بارش برف را به همراه داشته باشد.

وی افزود: همچنین با ورود این سامانه کاهش نسبی دما در حدود دو تا سه درجه رخ خواهد داد و هوای سرد شبانه از فردا شب در استان تداوم خواهد داشت. در برخی مناطق سردسیر نیز دمای کمینه ممکن است به حوالی صفر درجه برسد.

کارشناس هواشناسی استان ایلام در پایان خاطرنشان کرد: از روز یکشنبه جو پایدار در سطح استان حاکم خواهد شد و تا پایان هفته بارش قابل ملاحظه‌ای پیش‌بینی نمی‌شود.