تأکید فرماندار قصرشیرین بر حمایت قانونی از کشاورزان و شیلات

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین، بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات کشاورزان و بهره‌برداران شیلات این شهرستان که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: هدف اصلی مدیریت شهرستان، جلوگیری از رکود در بخش کشاورزی و ممانعت از تضعیف نقش بانک کشاورزی در حمایت از تولیدکنندگان است.

وی افزود: با تزریق تسهیلات هدفمند باید به‌گونه‌ای عمل شود که تولید پایدار حفظ شود و از ورشکستگی فعالان بخش کشاورزی و کاهش رونق اقتصادی منطقه جلوگیری به عمل آید.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به اختصاص ۱۴۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب برای بخش کشاورزی، گفت: حدود ۷۰ میلیارد تومان از این میزان در حوزه شیلات تعریف شده که متأسفانه پرداخت آن به‌طور کامل محقق نشده و ضروری است بانک‌ها با جدیت بیشتری در این زمینه ورود کنند.

شفیعی تأکید کرد: در کنار مطالبه‌گری، تمامی اقدامات باید در چارچوب قانون انجام شود و در صورت نیاز به پیگیری حقوقی، این موضوع از مسیر قانونی دنبال خواهد شد.

وی همچنین از آمادگی برای واگذاری فاز دوم مجتمع شیلات به مساحت ۵۰۰ هکتار به فارغ‌التحصیلان بومی این حوزه خبر داد و افزود: پیگیری‌های لازم با مرکز برای نهایی شدن این واگذاری در دست اقدام است.

فرماندار قصرشیرین از همراهی مدیران جهاد کشاورزی و دستگاه‌های خدمات‌رسان در راستای حل مشکلات موجود و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش گلخانه‌ای قدردانی کرد.

شفیعی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی شهرستان گفت: عملیاتی شدن کاپوتاژ می‌تواند علاوه بر تقویت گردشگری مذهبی و تجاری، موجب رونق هتل‌ها، رستوران‌ها و حمل‌ونقل مرزی شود و قصرشیرین و دیاله را به محورهای مهم ارتباطی و اقتصادی تبدیل کند.

در ادامه این جلسه، رئیس بانک کشاورزی قصرشیرین نیز با تشریح عملکرد این بانک در حمایت از تولید و اشتغال اظهار کرد: تمرکز بالای تسهیلات در بخش شیلات و ضعف در بازپرداخت برخی تسهیلات، ریسک شعبه را افزایش داده و توان بانک در پرداخت تسهیلات به سایر بخش‌های تولیدی را محدود کرده است.

به گفته قدمی، بانک کشاورزی در سال جاری تسهیلات متعددی در حوزه اشتغال و تولید پرداخت کرده و سه واحد مرغداری فعال شهرستان با اتکا به همین تسهیلات در چرخه تولید قرار گرفته و در بازپرداخت اقساط نیز عملکرد مثبتی داشته‌اند.