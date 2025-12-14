فعالیت ۲۵ هکتار گلخانه در شهرستان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خیرخواه با اشاره به رویکرد توسعه کشتهای گلخانهای اظهار کرد: افزایش بهرهوری در واحد سطح، کاهش و مصرف بهینه آب، امکان تولید و پیشرس نمودن محصولات خارج از فصل و نزدیکی به بازار مصرف، از مهمترین عوامل استقبال بهرهبرداران از احداث واحدهای گلخانهای در شهرستان قزوین است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از فعالیت ۶۷ واحد گلخانهای با سطحی بالغ بر ۲۵ هکتار در این شهرستان خبر داد و افزود: بیشترین سطح زیر کشت گلخانهای شهرستان به تولید و تکثیر گل و گیاهان زینتی اختصاص دارد که بالغ بر ۶.۵ هکتار است. در این واحدها بیش از ۵۰ رقم انواع کاکتوس و گیاهان برگگوشتی تولید و تکثیر میشود.
وی در پایان بر استمرار حمایتهای فنی و اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قزوین در راستای توسعه و پایداری واحدهای گلخانهای تأکید کرد.
