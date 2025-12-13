دکه های متخلف در اسکله شهید ذاکری قشم پلمب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرزاق دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم در پی دریافت چند شکایت مردمی، با حضور میدانی در اسکله شهید ذاکری، واحدهای صنفی این اسکله را مورد بازدید قرار داد.
نریمانی اعلام کرد: برخی از این واحدها با سوءاستفاده از شرایط سفر مسافران، اقدام به گران فروشی گسترده و دریافت سودی تا حدود ۱۳۰ درصد بر روی کالاهای مصرفی کردهاند.
وی با اعلام اینکه تخلفات عمدتاً از سوی دکههایی با مدیریت واحد انجام شده است، افزود: واحدهای متخلف پلمب شدند و با اعمال جریمه قانونی، مبالغ اضافهای که از شاکیان دریافت شده بود هم در همان محل به مسافران بازگردانده شد.
دادستان شهرستان قشم یادآور شد: واحدهای متخلف همچنین هزینه رفت و برگشت مسافران به دادسرا را هم به حساب آنان واریز کردند.
او با تاکید بر حمایت از حقوق شهروندان و مسافران، اعلام کرد با هرگونه گران فروشی و تضییع حقوق مردم، بهویژه در مبادی ورودی و گردشگری شهرستان، بدون اغماض برخورد خواهد شد.
