به گزارش خبرنگار مهر، وحید براتی زاده ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خمین اظهار کرد: با توجه به پیگیری نماینده ولی فقیه در استان برای ساخت مدرسه المهدی در خمین، زمین پیشنهادی اداره راه و شهرسازی تأیید و مقرر گردید با توجه به نیاز منطقه، اولویت اجرای این پروژه آموزشی تعیین شود.
وی افزود: تمرکز صرف بر ساختوساز نیست بلکه بهرهبرداری بهینه از فضاهای موجود در شهرستان خمین در اولویت قرار دارد.
براتی زاده تصریح کرد: امسال نیز همچون سال گذشته برای آموزش و پرورش نیروگاه خورشیدی پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: تنوع و پراکندگی منابع تولید انرژی از عوامل تقویت تابآوری در شرایط بحران است و هر پنج کیلووات ظرفیت خورشیدی میتواند در بهبود وضعیت صنعت و اقتصاد کشور اثرگذار باشد.
فرماندار خمین تاکید کرد: در هنرستان شهابیه خمین با وجود برخورداری از سوله، کارگاه و خوابگاه، تنها حدود پنج درصد از ظرفیت موجود مورد استفاده قرار میگیرد و در صورت افزایش بهرهبرداری به بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد، گام مؤثری در ارتقای کارآمدی این مجموعه برداشته خواهد شد.
وی افزود: با توجه به وضعیت اردوگاه فرهنگی امام خمینی(ره) شهرستان پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، این مجموعه عملاً از چرخه بهرهبرداری خارج شده است.
براتی زاده بیان کرد: این درحالیست که ۹۰ هکتار زمین در هنرستان روستای شهابیه بهعنوان گزینهای برای جانمایی و احداث محل جدید اردوگاه مطرح شده است.
وی گفت: در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهرستان خمین حدود ۷۰۰ خانوار از شهر خارج و بسیجیان نیز مسئولیت تأمین امنیت و برقراری نظم را عهده دار بودند.
