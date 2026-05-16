به گزارش خبرنگار مهر، وحید براتی زاده ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خمین اظهار کرد: با توجه به پیگیری نماینده ولی فقیه در استان برای ساخت مدرسه المهدی در خمین، زمین پیشنهادی اداره راه و شهرسازی تأیید و مقرر گردید با توجه به نیاز منطقه، اولویت اجرای این پروژه آموزشی تعیین شود.

وی افزود: تمرکز صرف بر ساخت‌وساز نیست بلکه بهره‌برداری بهینه از فضاهای موجود در شهرستان خمین در اولویت قرار دارد.

براتی زاده تصریح کرد: امسال نیز همچون سال گذشته برای آموزش و پرورش نیروگاه خورشیدی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: تنوع و پراکندگی منابع تولید انرژی از عوامل تقویت تاب‌آوری در شرایط بحران است و هر پنج کیلووات ظرفیت خورشیدی می‌تواند در بهبود وضعیت صنعت و اقتصاد کشور اثرگذار باشد.

فرماندار خمین تاکید کرد: در هنرستان شهابیه خمین با وجود برخورداری از سوله، کارگاه و خوابگاه، تنها حدود پنج درصد از ظرفیت موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد و در صورت افزایش بهره‌برداری به بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد، گام مؤثری در ارتقای کارآمدی این مجموعه برداشته خواهد شد.

وی افزود: با توجه به وضعیت اردوگاه فرهنگی امام خمینی(ره) شهرستان پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، این مجموعه عملاً از چرخه بهره‌برداری خارج شده است.

براتی زاده بیان کرد: این درحالیست که ۹۰ هکتار زمین در هنرستان روستای شهابیه به‌عنوان گزینه‌ای برای جانمایی و احداث محل جدید اردوگاه مطرح شده است.

وی گفت: در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهرستان خمین حدود ۷۰۰ خانوار از شهر خارج و بسیجیان نیز مسئولیت تأمین امنیت و برقراری نظم را عهده دار بودند.