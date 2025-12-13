پاسخ خانواده «مبینی» به کیومرث هاشمی؛ اظهارات شما ناعادلانه است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی وزیر پیشین ورزش و جوانان صبح امروز شنبه با انتشار متنی که در اختیار گروه ورزشی خبرگزاری مهر قرار گرفت به اتفاقات و ادعاهای مطرح شده در مورد انتخابات فدراسیون دوومیدانی که مرحوم مهدی مبینی اشاره داشت. به دنبال انتشار این متن، خانواده مرحوم مبینی توضیحاتی را در اختیار خبرگزاری مهر قرار دادند.

در توضیح هادی مبینی برادر مرحوم مبینی آمده است: «پس از انتشار توضیحات آقای کیومرث هاشمی وزیر سابق وزارت ورزش و جوانان در خصوص انتخابات فدراسیون دوومیدانی و توجیه تضییع حق مهدی مبینی (برادرم) و تحریف واقعیات انکار نشدنی آن بر خود واجب می‌دانم که آنچه کاملا از آن آگاه هستم را به صورت کلی بیان و به سهم خودم از جایگاه واقعی برادرم در ورزش کشور و عملکرد خالصانه وی در طول دوران خدمت به کشور عزیزمان دفاعی کلی و محترمانه داشته باشم.

جناب آقای هاشمی شما از بزرگان و پیشکسوتان عرصه ورزش کشور هستید و مطلب منتشر شده از سوی شما در خبرگزاری محترم مهر بدترین و ناعادلانه‌ترین کار در توجیه مشکلات و حواشی انتخابات فدراسیون دوومیدانی به شمار می‌رود.

اولا با حفظ احترام باید اذعان کنم، واقعیت آن روزها به هیچ عنوان این جملاتی نیست که شما بیان کرده اید.

از انتخابات فدراسیون دوومیدانی حدود بیش از یک سال و نیم می‌گذرد که در این مدت روند غیر قانونی این انتخابات بارها از سوی رسانه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. البته صرفا روند انتخابات بررسی شد و از تضییع حق برادر مغبونم (مهدی مبینی) صحبتی نشد.

روندی که به واسطه مشکلات و تخلفات بسیار زیادی که در آن وجود داشت کماکان محل مناقشه بین جامعه دوومیدانی و وزارت ورزش و جوانان است و در محاکم قضایی کشورمان هم در حال بررسی و واکاوی است، اما شما تاکنون کلامی در این خصوص صحبت نکرده اید و اکنون و پس از گذشت نزدیک به دو سال و فوت برادر مرحومم به صورت یک طرفه و بدون در نظر گرفتن حق پاسخ از سوی فرد متوفی در این خصوص اعلام نظر داشتید که این امر به دور از عدالت و معرفت است.

ما به عنوان افراد خانواده مهدی مبینی با توجه به ارزش و احترامی که برای ایشان قائل بوده و هستیم و به پاس تمام زحماتی که در این سال‌ها در کمال سلامت رفتاری و پاکدستی، به صورت خالصانه و با عرق به وطن و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران برای ورزش این مرز و بوم به دوش کشیده است، که نه تنها هرگز مورد تقدیر قرار نگرفته بلکه محجور نیز واقع شده است، تاکنون نسبت به تمامی حواشی سکوت نموده تا روح برادرمان در دیار باقی قرین آرامش و رحمت الهی باشد، اما نظر به اینکه نکات مطرح شده از سوی شما کاملا کذب است؛ اولا تقاضا داریم بیش از این به حواشی دامن نزده و در میدانی که طرف مقابلتان از دنیا رفته و قادر به مطرح کردن واقعیات ماجرا نیست سخن نگویید چرا که تقابلی نابرابر و به دور از روحیه ورزشی و مرام پهلوانی است که در شان شما نمی‌باشد.

دوما این خانواده اعلام می‌دارد در صورت ادامه این روند قطعا مسئله را با انتشار مستنداتی که در اختیار داریم به صورت روند قانونی در راستای حفظ شان برادر مرحوممان پیگیری خواهیم کرد. در پایان وجدان عادل ترین قاضی و محکمه برای انسان‌ها هست.»