به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری اظهار کرد: مطابق گزارش نهادهای اطلاعاتی مشخص شد گروهی از افراد در تعدادی از کشتارگاه‌های سطح استان نسبت به توزیع و بسته‌بندی گوشت‌های دام (گوساله) آلوده به همراه گوشت‌های سالم و توزیع در سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای، پادگان‌ها، بیمارستان‌ها و غیره اقدام می‌کردند که با توجه به اینکه این بیماری‌ها میان انسان و دام مشترک می‌باشد، می‌توانست زمینه‌ساز بیماری‌های عفونی، گوارشی و… شود.

وی در تشریح اقدامات مجرمانه اعضای این باند ابراز کرد: متهمان روزانه حدود ۱۰ الی ۱۵ هزار کیلوگرم گوشت را از دامداری‌های مطرح و بزرگ استان با قیمت نازل، خریداری و پس از ذبح و جدا نمودن بخش‌های لاشه که دارای علائم بیماری بوده، گواهی بهداشت گوشت را اخذ و پس از انتقال به شرکت‌های بسته‌بندی، با تبانی صورت گرفته توزیع می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: تعدادی از شرکت‌های بسته‌بندی در این اقدامات به همراه دامپزشک حاضر در کشتارگاه و همچنین عوامل دیگر در این اقدامات نقش مؤثری داشتند.

حجت الاسلام جعفری تصریح کرد: دادستان مرکز استان به محض اطلاع به صورت ویژه پرونده را به شعبه بازپرسی، ارجاع و نیابتی به تعدادی از حوزه‌های قضائی و نیز دستور قضائی به ضابطین جهت جلب متهمان با عنایت به گزارش واصله و اقدامات وسیع متهمان و عنایت به نوع و درجه بزه و در راستای جلوگیری از امحای ادله و توجه به جلوگیری از تبانی با اتهام افساد فی الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد از طریق مشارکت در تهیه و توزیع گوشت قرمز آلوده در سطح کشور، صادر و مقرر شد در حضور کارشناسان دیگر سازمان‌های مسؤول، ادله توقیف شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: همچنین مقرر شد با نظارت مستقیم دادستان مرکز استان جهت بررسی میزان و نوع آلودگی‌های محصولات و تعیین گوشت‌های آلوده در سطح استان و نیز شهر اصفهان، اقدامات لازم جهت جمع‌آوری گوشت‌ها و فرآورده‌های گوشتی آلوده، انجام شود.

وی افزود: پس از جلب متهمان و انتقال به شعبه بازپرسی کشیک و هماهنگی صورت گرفته با بازپرس مربوطه، متهمان تفهیم اتهام شده و با قرار بازداشت موقت دو ماهه روانه زندان شدند.

حجت الاسلام جعفری تأکید کرد: دستورات مقتضی به ضابط پرونده جهت ادامه تحقیقات صادر شده است.