۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۱

باند توزیع گوشت‌های آلوده در اصفهان منهدم شد

اصفهان -رئیس کل دادگستری استان اصفهان از شناسایی و دستگیری اعضای باند تهیه و توزیع گوشت‌های آلوده در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری اظهار کرد: مطابق گزارش نهادهای اطلاعاتی مشخص شد گروهی از افراد در تعدادی از کشتارگاه‌های سطح استان نسبت به توزیع و بسته‌بندی گوشت‌های دام (گوساله) آلوده به همراه گوشت‌های سالم و توزیع در سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای، پادگان‌ها، بیمارستان‌ها و غیره اقدام می‌کردند که با توجه به اینکه این بیماری‌ها میان انسان و دام مشترک می‌باشد، می‌توانست زمینه‌ساز بیماری‌های عفونی، گوارشی و… شود.

وی در تشریح اقدامات مجرمانه اعضای این باند ابراز کرد: متهمان روزانه حدود ۱۰ الی ۱۵ هزار کیلوگرم گوشت را از دامداری‌های مطرح و بزرگ استان با قیمت نازل، خریداری و پس از ذبح و جدا نمودن بخش‌های لاشه که دارای علائم بیماری بوده، گواهی بهداشت گوشت را اخذ و پس از انتقال به شرکت‌های بسته‌بندی، با تبانی صورت گرفته توزیع می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: تعدادی از شرکت‌های بسته‌بندی در این اقدامات به همراه دامپزشک حاضر در کشتارگاه و همچنین عوامل دیگر در این اقدامات نقش مؤثری داشتند.

حجت الاسلام جعفری تصریح کرد: دادستان مرکز استان به محض اطلاع به صورت ویژه پرونده را به شعبه بازپرسی، ارجاع و نیابتی به تعدادی از حوزه‌های قضائی و نیز دستور قضائی به ضابطین جهت جلب متهمان با عنایت به گزارش واصله و اقدامات وسیع متهمان و عنایت به نوع و درجه بزه و در راستای جلوگیری از امحای ادله و توجه به جلوگیری از تبانی با اتهام افساد فی الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد از طریق مشارکت در تهیه و توزیع گوشت قرمز آلوده در سطح کشور، صادر و مقرر شد در حضور کارشناسان دیگر سازمان‌های مسؤول، ادله توقیف شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: همچنین مقرر شد با نظارت مستقیم دادستان مرکز استان جهت بررسی میزان و نوع آلودگی‌های محصولات و تعیین گوشت‌های آلوده در سطح استان و نیز شهر اصفهان، اقدامات لازم جهت جمع‌آوری گوشت‌ها و فرآورده‌های گوشتی آلوده، انجام شود.

وی افزود: پس از جلب متهمان و انتقال به شعبه بازپرسی کشیک و هماهنگی صورت گرفته با بازپرس مربوطه، متهمان تفهیم اتهام شده و با قرار بازداشت موقت دو ماهه روانه زندان شدند.

حجت الاسلام جعفری تأکید کرد: دستورات مقتضی به ضابط پرونده جهت ادامه تحقیقات صادر شده است.

    گل نرگس RO ۰۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      من خودم از بازار صفا گوشت بره خریدم دیدم خیلی رنگش زرده خودم با اینکه دامپزشک یا کارشناس نیستم یقین پیدا کردم دام زردی داشته بردم به یه قصاب دیگه نشون دادم تا دید گفت زردی داشته بردم پسش بدم قصابه اصلا هیچ مقاومتی یا دفاعی نکرد شما فک کن روزانه چه تعدا قصابی این گوشتها رو به مردم عادی میفروشن و اونام نمیدونن میبرن و استفاده میکنن خیلیاشونم که اصلا میدن همونجا چرخ میکنه واسشون نظارت صفر جون مردم مفت

