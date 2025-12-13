به گزارش خبرنگار مهر، اولین نمایشگاه بینالمللی هوش مصنوعی ایران (Iran AIX Expo ۲۰۲۶) دی ماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
این نمایشگاه با مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت ایران، از ۲۲ تا ۲۵ دیماه ۱۴۰۴ و با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هوش مصنوعی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران افتتاح میشود.
این رویداد که توسط شرکت ایده تجارت هرمس برگزار خواهد شد، به عنوان نخستین گردهمایی رسمی و تخصصی در حوزه هوش مصنوعی، نویدبخش جهشی بزرگ در تعامل میان فعالان اکوسیستم نوآوری، شرکتهای دانشبنیان، صنعت مالی و صنایع پیشرو در استفاده از هوش مصنوعی است.
ستاد برگزاری نمایشگاه با تمرکز بر معرفی دستاوردها و محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی در سطوح ملی و بینالمللی، سالنهای ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و نمایشگاه بینالمللی تهران را به مکانی پویا برای نمایش نوآوریهای بومی تبدیل کرده است.
پنلهای تخصصی درباره کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع مختلف، کارگاههای آموزشی و فرصتهای شبکهسازی B۲B و B۲G و استیج نوآوری این نمایشگاه از جمله برنامههای جنبی این رویداد است که فرصتی طلایی برای تقویت همکاریهای تجاری و انتقال دانش از بخشهای این نمایشگاه به شمار میرود.
با توجه به رشد چشمگیر استارتاپهای هوش مصنوعی و رواج این نوآوری در صنعت کشور این نمایشگاه میتواند محرکی برای سرمایهگذاریهای کلان و صادرات فناوریهای بومی باشد. علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام به www.iranaiexpo.com مراجعه کنند.
