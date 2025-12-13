به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور امروز شنبه ۲۲ آذر ماه در جلسه هیئت امنای مرکز تحقیقات پزشکی قانونی که با حضور اعضا در سازمان پزشکی قانونی برگزار شد، گفت: موضوع فرآوری بافت یکی از مسائل مهم و حیاتی در درمان و بهبودی بسیاری از بیماران است و سازمان پزشکی قانونی کشور بدون آنکه مسئولیت مستقیمی در این زمینه داشته باشد، با هدف رفع نیاز کشور به این حوزه ورود کرده است.

وی افزود: در حال حاضر دو شرکت خصوصی کار فرآوری بافت را در کشور انجام می‌دهند، اما نظارت چندانی بر عملکرد آنان وجود ندارد، به همین دلیل مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی موضوع فرآوری بافت را در دستور کار خود قرار داد و هم اکنون نیز در حال راه اندازی مرکزی برای فرآوری بافت‌های برداشتی در سالن‌های تشریح پزشکی قانونی است.

مسجدی تصریح کرد: برداشت بافت در سالن‌های تشریح پزشکی قانونی و توسط همکاران مرکز تحقیقات با کسب رضایت از اولیای دم انجام می‌شود به همین دلیل باید ابتدا تا اتن‌های کار شامل برداشت بافت، فرآوری بافت و ارائه آن به بیماران نیازمند، به صورت کاملاً نظام‌مند انجام شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات از بدو تأسیس به دنبال تحقق خودکفایی علمی بوده است، گفت: در راستای تأمین خودکفایی و ساخت و تولید تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز پزشکی قانونی، اقدامات و تلاش‌های ارزشمندی در مرکز تحقیقات انجام شده و این اقدامات با شتاب و سرعتی قابل توجه همچنان در حال انجام است.

مسجدی خاطرنشان کرد: چشم انداز و برنامه پیش روی مرکز تحقیقات آن است که نیازهای سازمان در حوزه‌های علمی و تجهیزاتی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی تأمین شود و بر اساس هدفگذاری صورت گرفته ظرف چند سال آینده در این زمینه‌ها به خودکفایی کامل برسد.

وی رمز موفقیت مرکز تحقیقات در اجرای برنامه‌های علمی و تولید و ساخت تجهیزات مورد نیاز سازمان را هم‌افزایی با مجموعه سازمان عنوان و تصریح کرد: هم‌افزایی بسیار خوب و مثبتی بین پزشکی قانونی و مرکز تحقیقات وجود دارد که در نتیجه این هم‌افزایی شاهد تولید و ساخت بسیاری از مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز از جمله کیت‌های ژنتیک و الکل سنج تنفسی هستیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه مجموعه‌ای از افراد نخبه، جوان و مستعد در مرکز تحقیقات مشغول فعالیت هستند، گفت: مرکز تحقیقات، ریالی بودجه دولتی دریافت نمی‌کند با این وجود در زمینه‌های علمی، پژوهشی، دانش بنیان و فناوری به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته و با اقدامات و خدمات خود به ارائه خدمات بهتر به ارباب رجوع سازمان کمک کرده است.

مرکز تحقیقات بازوی علمی هر مجموعه‌ای است

در ادامه این جلسه حمیدرضا موحد، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، گفت: مرکز تحقیقات بازوی علمی هر مجموعه‌ای است که موفقیت و عملکرد مناسب مرکز تحقیقات به موفقیت آن مجموعه می‌انجامد.

وی تصریح کرد: وجود مرکز تحقیقات نیز فرصتی مناسب برای پیشرفت یک مجموعه است و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی نیز که متصل به این سازمان است، فرصتی مناسب برای فراهم کردن زمینه‌های پیشرفت علمی سازمان است که در جاهای دیگر به دست نمی‌آید.

در ادامه محسن صابری، رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مرکز تحقیقات طی سال جاری ارائه کرد و گفت: در سال جاری مجوز تولید الکل سنج تنفسی که از تولیدات مرکز تحقیقات است از وزارت صمت گرفته شد و ۵۵ دستگاه الکل سنج نیز در اختیار راهور و ادارت کل پزشکی قانونی استان‌ها قرار گرفت.

وی تصریح کرد: راه اندازی خط تولید الکل سنج تنفسی، توسعه بازار و فراهم کردن زمینه صادرات از دیگر اقداماتی است که در خصوص الکل سنج تنفسی در حال انجام است.

صابری ساخت سل الکتروشیمیایی، محلول استاندارد کالیبراسیون، کیت تشخیص تراریختگی مواد غذایی و … را از تولیدات اخیر مرکز تحقیقات عنوان کرد که در مرحله ثبت اختراع قرار دارند.

رئیس مرکز تحقیقات در مورد فعالیت بانک سلول نیز گفت: در سال جاری پنج کالبد به منظور اقدامات آموزشی به دانشگاه‌های علوم پزشکی تحویل شده است همچنین در بحث اهدای بافت، کار برداشت در استان‌های تهران، البرز، چهار محال و بختیاری، خراسان رضوی و فارس در حال انجام است.

وی تصریح کرد: اگرچه عموم جامعه با موضوع اهدای بافت چندان آشنا نیستند، با همین شرایط اهدای بافت نیز تعداد زیادی از بیماران بهبود یافته و درمان می‌شوند.

صابری در مورد برداشت قرنیه نیز گفت: در سال جاری ۸۹۰ برداشت قرنیه در مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران، ۵۴۶ مورد در بهشت زهرا و ۸۰۴ مورد در استان البرز انجام شده است؛ در کنار آن در استان‌های چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و فارس نیز برداشت قرنیه داشته‌ایم که همگی با کسب رضایت آگاهانه از اولیای متوفی انجام می‌شود.

گفتنی است در این جلسه پس از ارائه توضیحات رئیس مرکز تحقیقات، دستور جلسه‌های تعیین شده مورد بررسی اعضا قرار گرفت.