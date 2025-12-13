به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری شامگاه شنبه در آیین تجلیل از نام‌آوران ملی و بین‌المللی ورزش خراسان شمالی که در سالن آمفی‌تئاتر ایثار بجنورد برگزار شد، بر اهمیت ورزش به‌عنوان مسیری حیات‌بخش و نقش‌آفرین در کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی با بیان خاطراتی از دوران دانشجویی خود، ورزش را فرصتی ارزشمند برای پرورش هم‌زمان جسم و روح دانست و افزود: ورزش مسیری نجات‌بخش، پرانرژی و سازنده در زندگی فردی و اجتماعی است.

استاندار خراسان شمالی با تقدیر از ورزشکارانی که پرچم جمهوری اسلامی ایران را در رقابت‌های آسیایی و جهانی به اهتزاز درمی‌آورند، گفت: ورزش شاکله شخصیت ورزشکار را شکل می‌دهد و در کنار افتخارآفرینی، شادی و امید را به جامعه تزریق می‌کند.

وی همچنین بر اهمیت حمایت خانواده‌ها از جوانان علاقه‌مند به ورزش حرفه‌ای تأکید کرد و ادامه داد: روح بزرگ، اخلاق و منش پهلوانی که ورزشکاران به نمایش می‌گذارند، ارزشی فراتر از مدال و سکو دهرد.

نوری با اشاره به تعهد مدیریت استان نسبت به توسعه ورزش، تصریح کرد: تا زمانی که در خراسان شمالی خدمت می‌کنم، تمام توان خود را برای ارتقای زیرساخت‌ها و توسعه ورزش استان به کار خواهم گرفت.

وی افزود: هر جا برگزاری رویدادی ضروری باشد یا تأمین منابعی نیاز باشد، با جدیت پیگیری می‌کنیم تا نام خراسان شمالی در سطح ملی و بین‌المللی بیش از پیش طنین‌انداز شود.

استاندار خراسان شمالی در پایان برای ورزشکاران، مربیان و جامعه ورزشی استان آرزوی موفقیت، سلامت و پیروزی کرد و خواستار همکاری و همراهی همگانی در مسیر پیشرفت ورزش استان شد.