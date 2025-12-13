رئیس فدراسیون والیبال: عارضه مغزی علت درگذشت صابر کاظمی بود

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی عصر شنبه در منزل پدری صابر کاظمی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به درگذشت صابر کاظمی، این ضایعه را یکی از تلخترین اتفاقات اخیر برای جامعه والیبال کشور دانست و اظهار کرد: فقدان صابر، نهتنها برای خانواده وی، بلکه برای والیبال ایران و هواداران این رشته، اندوهی سنگین و جبرانناپذیر بود.
وی با قدردانی از همراهی مردم، هواداران والیبال و بهویژه اهالی ترکمنصحرا، اظهار کرد: همدلی و ابراز احساسات مردم سراسر کشور در این مدت، موجب دلگرمی خانواده کاظمی و خانواده بزرگ والیبال شد و نشان داد صابر کاظمی جایگاه ویژهای در قلب مردم داشت.
رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به اقدامات انجامشده برای زنده نگهداشتن نام و یاد این بازیکن فقید افزود: در چارچوب وظایف خود تلاش کردیم یاد و نام صابر را زنده نگه داریم که از جمله آن میتوان به تشکیل یک تیم کاملاً بومی با نام صابر کاظمی توسط باشگاه ستارگان جاوید آمل اشاره کرد؛ اقدامی ارزشمند که نشاندهنده احترام جامعه والیبال به زحمات و منش پهلوانی وی است.
جزئیات پرونده پزشکی و علت حادثه
تقوی در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد پزشکی این پرونده اشاره کرد و گفت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد که عارضه پیشآمده برای صابر کاظمی، یک عارضه مغزی بوده که متأسفانه در برخی ورزشکاران با فعالیت بدنی بالا، بهویژه در شرایط تغییرات شدید دمایی و فشاری، میتواند رخ دهد.
وی تأکید کرد: این اتفاق در جریان تمرین یا مسابقه رخ نداده و شواهد پزشکی نشان میدهد موضوع به شرایط تمرینی خاص یا قصور ورزشی ارتباطی نداشته است.
رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: پرونده پزشکی صابر کاظمی بهصورت کامل جمعآوری، برابر با اصل و از طریق مجاری رسمی ارسال شده است. حتی دو پزشک نیز از سوی طرف مقابل وارد ایران شدند تا بررسیهای لازم را انجام دهند که این موضوع نشاندهنده جدیت در پیگیری پرونده پزشکی است.
پیگیری حقوقی و تعامل با باشگاه الریان قطر
تقوی با اشاره به روند حقوقی این پرونده اظهار کرد: باشگاه الریان قطر و همچنین فدراسیون والیبال قطر از همان ابتدا پیام رسمی ابراز همدردی ارسال کردند و تا این لحظه، همکاری قابل قبولی در مسیر بررسی پرونده داشتهاند.
وی افزود: ما نه بهدنبال تنش هستیم و نه مطالبهای خارج از چارچوب قانون داریم، اما بهطور طبیعی از حقوق صابر کاظمی کوتاه نخواهیم آمد و پیگیریها صرفاً از مسیر قانونی انجام میشود.
رئیس فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط مساعد است، مدارک در اختیار طرف مقابل قرار گرفته و منتظر دریافت مصوبات هیئتمدیره باشگاه الریان و تصمیم نهایی آنها هستیم. امیدواریم این موضوع بدون ورود به اختلافات حقوقی پیچیده و با تعامل دوجانبه به نتیجه برسد.
احترام به سنتها و قدردانی از خانواده کاظمی
تقوی با قدردانی از صبوری و همراهی خانواده کاظمی گفت: صدر، متانت و مهربانی کمنظیر این خانواده در این روزهای سخت، باعث دلگرمی همه ما شد. ما خود را موظف میدانیم به سنتها و فرهنگ این خانواده اصیل احترام بگذاریم و در عین حال شرایطی فراهم شود تا خانواده والیبال کشور نیز بتوانند ادای احترام خود را بهجا آورند.
وی تأکید کرد: نام و یاد صابر کاظمی همواره در والیبال ایران زنده خواهد ماند و همه ما وظیفه داریم راه، منش و اخلاق حرفهای وی را ادامه دهیم.
