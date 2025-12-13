  1. استانها
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۳

نجف زاده: داروهای غیرمجاز از مغازه گیاهان دارویی در ارومیه ضبط شد

ارومیه - مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجات غربی از ضبط بیش از ۷۱ هزار و ۹۱۳ عدد انواع داروی غیرمجاز از مغازه گیاهان دارویی در ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده گفت: پرونده نگهداری غیرمجاز مجاز ۷۱ هزار و ۹۱۳ عدد انواع داروی غیرمجاز از نوع ترامادول به ارزش سه میلیارد و ۵۹۵ ریال در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط داروهای کشف شده متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی داروها محکوم کرد.

به گفته نجف زاده، مأموران پلیس مبارزه با قاچاق مواد مخدر استان داروهای ضبط شده را در پی اخبار و اطلاعات واصله و در بازرسی از یک مغازه گیاهان دارویی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

ضبط کفش و پوشاک خارجی قاچاق در ارومیه

نجف زاده در ادامه گفت: پرونده قاچاق ۱۸۴ کیلو گرم پوشاک و ۲۷۵ جفت کفش خارجی استوک به ارزش هفت میلیارد ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده متخلف را به پرداخت هفت میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودروی وانت نیسان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

    • مهرداد IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      به نظرمن مجوز این علف فروش ها رو باید دولت باطل کنه خیلی خطرناک شدن مخصوصا داروهای لاغری که میفروشن
    • ابراهیم اسکندری IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      یه چند مدتی هست این داروهای گیاهی وعطاری ها دارن با عنوان قرص لاغری مواد مخدر به خانواده ها میدن به امید لاغری به نظرم باید جریمه سنگینی بشن

