نجف زاده: داروهای غیرمجاز از مغازه گیاهان دارویی در ارومیه ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده گفت: پرونده نگهداری غیرمجاز مجاز ۷۱ هزار و ۹۱۳ عدد انواع داروی غیرمجاز از نوع ترامادول به ارزش سه میلیارد و ۵۹۵ ریال در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط داروهای کشف شده متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی داروها محکوم کرد.

به گفته نجف زاده، مأموران پلیس مبارزه با قاچاق مواد مخدر استان داروهای ضبط شده را در پی اخبار و اطلاعات واصله و در بازرسی از یک مغازه گیاهان دارویی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

ضبط کفش و پوشاک خارجی قاچاق در ارومیه

نجف زاده در ادامه گفت: پرونده قاچاق ۱۸۴ کیلو گرم پوشاک و ۲۷۵ جفت کفش خارجی استوک به ارزش هفت میلیارد ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده متخلف را به پرداخت هفت میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودروی وانت نیسان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.