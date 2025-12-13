  1. استانها
نماینده جنوب استان بوشهر: مشکلات مردم با جدیت دنبال می‌شود

بوشهر- نماینده حوزه جنوب استان بوشهر درمجلس شورای اسلامی گفت: تمام تلاش خود را در راستای حل مشکلات حوزه انتخابیه به کار بسته‌ام.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی شنبه‌شب در سفر به آبدان، با امام‌جمعه این شهر دیدار و پیرامون مسائل مختلف این شهر گفت‌وگو کرد.

نماینده حوزه جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی ائمه جمعه را صدای رسا و صریح مردم دانست و گزارشی از دیدار خود با وزیر جهاد کشاورزی و پیگیری‌ها برای تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی ارائه داد.

حجت‌الاسلام امین زارعی، امام‌جمعه آبدان در این نشست که با حضور سیدعیسی حسینی شهردار آبدان برگزار می‌شد؛ با قدردانی از پیگیری‌ها و حضور مستمر نماینده مجلس در بین مردم، به مهم‌ترین مطالبات و مسائل این بخش از جمله مشکلات کشاورزان و وضعیت جاده‌های منطقه پرداخت.

بازدید از مزارع کشاورزی و پیگیری مطالبات و مشکلات گوجه‌کاران، نشست با بخشدار و دهیاران، جلسه با شهردار و شورای شهر، شرکت در نماز جمعه و دیدار عمومی با مردم و در نهایت سخنرانی در جمع شهروندان این شهر در مسجد جامع، از جمله برنامه‌های سفر نماینده مردم در مجلس به قطب تولید گوجه‌فرنگی خارج از فصل کشور بود.

