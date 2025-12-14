به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی شنبه شب در دیدار جمعی از مداحان و شاعران آئینی استان مازندران به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: زنده نگه داشتن شور و حرارت محبت اهلبیت (ع) یک مسئولیت همگانی است و مداحان در این مسیر نقشی تعیینکننده دارند.
وی با بیان اینکه دشمنان به دنبال کمرنگ کردن پیوند عاطفی جامعه با اهلبیت (ع) هستند، افزود: هرجا این محبت با آگاهی، بصیرت و روحیه انقلابی همراه شده، دشمن دچار شکست شده است.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به ریشههای اعتقادی انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی درختی برخاسته از مکتب فاطمی و فرهنگ اهلبیت (ع) است که به دست امام خمینی (ره) کاشته شد و امروز ملت ایران در سایه آن ایستادهاند.
آیتالله محمدی لائینی خاطرنشان کرد: مداحی و ذکر اهلبیت (ع) زمانی اثرگذار و ماندگار است که با مسائل روز جامعه، دفاع از جبهه مقاومت و مقابله با سیاستهای استکباری پیوند بخورد، در غیر این صورت دشمن از بیخاصیت شدن این مجالس احساس رضایت میکند.
وی اظهار محبت به اهلبیت (ع) را فراتر از یک احساس شخصی دانست و گفت: اسلام تنها به محبت قلبی بسنده نکرده، بلکه بر اظهار محبت تأکید دارد و مداحان پرچمداران این ابراز محبت در جامعه هستند، البته باید مراقب بود که اظهار محبت به تظاهر تبدیل نشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش محبت اهلبیت (ع) در تاریخ تشیع تصریح کرد: همین عشق و ولایتمداری بود که جوانان را در دوران دفاع مقدس و عرصههای مقاومت به میدان آورد و امروز نیز عامل ایستادگی ملت ایران در برابر فشارهای همهجانبه دشمن است.
وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه افزود: دشمنان با تمام توان و در قالب جنگی ترکیبی وارد میدان شدند، اما همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، با وجود جنایتها، شکست خوردند و عقبنشینی کردند.
آیتالله محمدی لائینی در پایان تأکید کرد: محبت به اهلبیت (ع) یک مسئله صرفاً عاطفی نیست، بلکه عنصری امنیتساز، اعتقادی و سیاسی است که اگر بهدرستی حفظ و تبیین شود، جامعه اسلامی را در برابر فتنهها و تهدیدها مصون خواهد کرد.
