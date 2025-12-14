به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی، از برگزاری مراسم یومالله ۹ دی در سطح استان تهران با حضور اقشار مختلف مردم خبر داد.
محمودی در جلسه ستاد برگزاری مراسم یومالله ۹ دی که با حضور نمایندگان دستگاهها و سازمانهای استان در ساختمان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران برگزار شد، با بیان اینکه ۹ دی برای همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شده است، اظهار کرد: این روز بهدرستی «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» نامگذاری شده و نماد حضور آگاهانه و بهموقع مردم در دفاع از نظام اسلامی است.
رئیس ستاد ۹ دی استان تهران با اشاره به اینکه حماسه نهم دی یک رخداد مقطعی نیست، افزود: فتنه سال ۱۳۸۸ یک پروژه تمامعیار برای تضعیف و براندازی نظام جمهوری اسلامی بود که با حضور دشمنشکن مردم در نهم دی خنثی شد و انقلاب اسلامی بیمه گردید.
وی با اشاره به شرایط امروز کشور تصریح کرد: امسال نهم دی را در حالی گرامی میداریم که تجربه جنگ دوازدهروزه را نیز پشت سر گذاشتهایم؛ هدف دشمن در فتنه ۸۸ و جنگ دوازدهروزه مشترک بود، اما در هر دو مقطع با بصیرت مردم و ایستادگی ملت ایران، توطئهها ناکام ماند.
محمودی با بیان اینکه دشمن پس از شکست در میدان نظامی، وارد جنگ رسانهای، فرهنگی و شناختی شده است، گفت: گرامیداشت نهم دی صرفاً یک مراسم نیست، بلکه یک وظیفه تبیینی و راهبردی است و باید با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها، مساجد، آموزشوپرورش، بسیج، تشکلهای مردمی، رسانهها و فضای مجازی، برنامههای روشنگرانه و بصیرتافزا اجرا شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران تأکید کرد: محور اصلی برنامهها باید دفاع از ولایت، تبیین جایگاه رهبری و نقش مردم در عبور از بحرانها باشد؛ چراکه نهم دی روز میثاق امت با ولایت است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مراسم یومالله ۹ دی در سطح استان تهران با حضور گسترده مردم برگزار خواهد شد و دستگاهها و فعالان مردمی و فرهنگی با برنامهریزی مناسب، در برگزاری هرچه باشکوهتر این مناسبت نقشآفرینی خواهند کرد.
